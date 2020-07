El MAS dice que la modificación de fecha debe pasar primero por la Asamblea; el TSE explica que tiene competencia para hacerlo





23/07/2020 - 20:04:19

El Deber.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra en estos momentos reunido para fijar su posición oficial en las próximas horas respecto al cambio de fecha de las elecciones generales que fueron trasladadas para el 18 de octubre. Efraín Chambi, jefe de bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) indicó que la modificación de la fecha debe pasar por este hemiciclo. "Están fijando nuevas fechas con una resolución de sala plena y sería totalmente ilegal, tomando en cuenta que existe una ley nacional vigente que fija elecciones el 6 de septiembre. En ese entendido, una resolución de sala plena no puede ir por encima de una ley nacional", explicó Chambi. El senador del MAS señaló que si bien el Órgano Electoral tiene su competencia constitucional, la convocatoria a elecciones se ha hecho por ley y los cambios con nuevos plazos también y que, mientras no se abrogue dicha norma que fija los comicios para el 6 de septiembre o no se defina lo contrario en la Asamblea, las elecciones seguirán fijadas para esta fecha. "El trámite debe seguir sí o sí por Asamblea. Es un tema en el marco de los procedimientos de la ALP. Así como ha anunciado y ha dejado entender nos preocupa de sobremanera. Creemos que ha habido un lapsus o un malentendido", dijo Chambi. Al respecto, Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) indicó que en dos oportunidades el TSE remitió a la Asamblea proyectos de ley para modificar la fecha y que lo hizo porque buscó el consenso con el conjunto de las fuerzas políticas. "Esta resolución no requiere la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En dos oportunidades el TSE remitió a consideración de la ALP proyectos de ley para modificar la fecha de las elecciones, se lo hizo buscando consenso entre las fuerzas políticas y que el mismo se reflejara en una ley. El TSE tiene plena competencia constitucional y legal para fijar la nueva fecha de las elecciones", puntualizó Romero.