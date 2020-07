COB anuncia que intervendrá a la CNS por pésima administración y rechaza injerencia del Gobierno





23/07/2020 - 20:00:00

Erbol.- La Central Obrera Boliviana (COB) anunció este jueves que intervendrá la Caja Nacional del Salud (CNS), tras constatar una “pésima” administración en la ejecución de presupuesto. Asimismo, advirtió que no permitirá la injerencia del Gobierno en esa entidad de seguridad social. “Vamos a tomar nuestra Caja Nacional de Salud, vamos a intervenir todas las cajas y no vamos a aceptar injerencias del Gobierno, porque ahí quieren hacer su negociado”, afirmó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi. El dirigente manifestó que la CNS sólo ha ejecutado el 2% de su presupuesto para enfrentar a la pandemia. Lamentó que habiendo dinero no se lo use para mejorar la atención a los asegurados. Un representante del Directorio de la CNS señaló que el presupuesto para la pandemia es de 495 millones de bolivianos, repartidos en diferentes regionales, pero existen ejecuciones presupuestarias bajas como 0% en La Paz o 1% en Cochabamba. Huarachi recalcó que el Directorio d la Caja ha dispuesto presupuesto, pero existen denuncias sobre la mala atención, la falta de dotación de equipos e insumos, mientras que la gente sigue muriendo debido a esa “pésima” administración. “Muchas familias han perdido la vida por la ineficiencia e incapacidad de estos profesionales”, agregó. Denunció que incluso hay almacenes con equipos de bioseguridad, que a los administradores “no les da la gana” de entregar. En ese marco, dijo que se organizará la intervención de la Caja porque los trabajadores son el control social de la entidad que se financia con sus aportes. Injerencia Huarachi denunció que el Gobierno pretende injerir en los asuntos de la CNS, con la iniciativa de que la Caja alquile clínicas privadas para la atención de asegurados. Dijo que no es casual que los ministro Arturo Murillo e Iván Arias planteen que la Caja adquiera servicios de clínicas, en concomitancia con el Colegio Médico, porque –en su criterio- estarían buscando hacer un “negocio”. El dirigente aseguró que los trabajadores no permitirán que se use la CNS para esos fines. No obstante, el representante del Directorio manifestó que se está cerrando un acuerdo con el Hospital Juan XXIII para atender a asegurados y se busca otros convenios similares.