Cívicos cruceños rechazan la nueva fecha para las elecciones generales y piden que la defina un comité científico





23/07/2020 - 19:45:14

Santa Cruz, (ABI). - Cívicos cruceños rechazaron este jueves que la nueva fecha para las elecciones presidenciales sea el 18 de octubre, determinada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), y pidieron que sea un comité científico el que la defina, debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. "Hemos sido claros con el pueblo boliviano, nosotros queremos elecciones, pero cuando un comité científico y médico nos de las garantías de poder ir y emitir nuestro voto sin el riesgo de caer enfermos (por el COVID-19)", dijo el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. Recordó el manifiesto realizado por los cívicos del país, en el cual se pide una nueva convocatoria a elecciones y que la actual sea anulada. "Nosotros no estamos de acuerdo ni con la fecha y menos con el actual padrón electoral", dijo. A su juicio, el pueblo boliviano quiere algo nuevo, "no se olviden que octubre es un mes importante para la democracia de Bolivia, así que no vaya ser que en octubre de este año se vuelva a prender la chispa, porque nosotros los bolivianos queremos libertad y democracia".