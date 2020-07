Para Salvador Romero los más de 60 mil infectados y 2.300 muertos por coronavirus no deben ser pretexto para postergar indefinidamente las elecciones





23/07/2020 - 15:12:03

La Paz.- Por lo expuesto en una conferencia de prensa y en un comunicado publicado en la página del OEP, para el presidente del TSE, Salvador Romero los más de 64 mil infectados y más de 2.300 fallecimientos a causa del coronavirus no deben ser pretexto para postergar indefinidamente las elecciones. Así lo dijo de manera textual en la conferencia de prensa, como una justificación ante el anuncio de una nueva fecha para las elecciones generales fijada por el Tribunal Supremo Electoral para el 18 de octubre. "No podemos ni ir a las elecciones sin resguardos suficientes ni tampoco pretextar el gravísimo drama, dolor y luto de la pandemia para anular o postergar indefinidamente las elecciones. Lo que corresponde es organizar y celebrar las elecciones con medidas sólidas de protección de salud. Así lo hará el TSE, cumpliendo su responsabilidad histórica en el proceso electoral más complejo de la democracia, sometido a múltiples crisis". La conferencia de Romero estuvo más enfocada en mostrar que el TSE ha trabajado en coordinación con los actores políticos con los cuales, dijo, se llegaron a acuerdos importantes. "La concertación para fijar una fecha de la elección entre actores políticos, con y bajo el patrocinio del organismo electoral, plasmada en una ley sancionada por la Asamblea y promulgada por el Ejecutivo, fue igualmente el camino recorrido por los otros países latinoamericanos que debieron postergar sus comicios. Si en Bolivia ese camino ha resultado tan escarpado, no lo ha sido por la conducta del Órgano Electoral, que, una y otra vez, procuró generar acuerdos en bien del país, sin desmayar en los esfuerzos ni amedrentarse ante el tamaño de los obstáculos", explicó Romero. Acotó que el TSE ha tomado nota de la mayor cantidad posible de estudios y previsiones, tanto nacionales como internacionales: más allá de sus inevitables márgenes de incertidumbre, existe consenso que el pico se situará en algún momento entre fines de julio y los primeros días de septiembre, por lo tanto, eventualmente, en una etapa cercana al 6 de septiembre. En base a estas declaraciones, se puede entender que el TSE considera que la pandemia en Bolivia se termina el 6 de septiembre y que a partir de ahí no habrán más infectados ni muertos por coronavirus, por lo cual es conveniente realizar las elecciones un mes después. Esta posición no condice que el Comité Científico nacional que está trabajando en la prevención de la pandemia, que ha enfatizado en que a finales de julio y principios de septiembre se tendrá la mayor cantidad de infectados. De ninguna manera dice que en esas fechas habrá una reducción de los casos. Romero dijo que el TSE busca generar simultáneamente tranquilidad y certeza a la ciudadanía, así como confianza en los actores políticos. Es el objetivo del Órgano Electoral, acotó. Concluye que la nueva fecha para las elecciones "genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los Tribunales Departamentales". Romero considera que esos factores "son ganancias que repercuten en beneficio de la legitimidad del proceso electoral sin que se presenten inconvenientes de consideración".