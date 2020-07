Un mes de postergación: TSE traslada las elecciones generales al domingo 18 de octubre con eventual segunda vuelta el 29 noviembre





23/07/2020 - 13:55:03

La Paz.. El presidente de Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció este jueves que la nueva fecha de las elecciones generales ha sido trasladada al domingo 18 de octubre, con eventual segunda vuelta el 29 de noviembre, con lo que las nuevas autoridades nacionales deberán ser posesionadas en diciembre. En conferencia de prensa, dijo que el Tribunal ha realizado todos los análisis técnicos, legales, sanitarios y otros para tomar la determinación de realizar una modificación en el calendario electoral que establecía elecciones para el 6 de septiembre. El presidente del Tribunal Supremo, dijo como introducción que en varias ocasiones se realizaron reuniones con los diversos actores políticos habiéndose llegado a acuerdos para llevar adelante las elecciones en medio de la pandemia. La concertación para fijar una fecha de la elección entre actores políticos, con y bajo el patrocinio del organismo electoral, plasmada en una ley sancionada por la Asamblea y promulgada por el Ejecutivo, fue igualmente el camino recorrido por los otros países latinoamericanos que debieron postergar sus comicios. "Si en Bolivia ese camino ha resultado tan escarpado, no lo ha sido por la conducta del Órgano Electoral, que, una y otra vez, procuró generar acuerdos en bien del país, sin desmayar en los esfuerzos ni amedrentarse ante el tamaño de los obstáculos", aseguró. Justificada su posición, Romero dijo que esa elección requiere las mayores medidas de seguridad sanitaria posibles para proteger la salud de los bolivianos. "El catálogo de acciones que adoptaremos ha sido analizado en múltiples reuniones y aprobado por el Comité científico asesor del TSE, integrado por los expertos y especialistas de la Organización Panamericana de la Salud". Añadió que ese aval se consigue sólo con protocolos adecuados. Desde la llegada de la pandemia, el cuidado de la salud de la población se ha convertido en una prioridad del organismo electoral. EL DRAMA, DOLOR Y LUTO NO SON PRETEXTO PARA POSTERGAR INDEFINIDAMENTE LAS ELECCIONES Romero dijo que no podemos ni ir a las elecciones sin resguardos suficientes "ni tampoco pretextar el gravísimo drama, dolor y luto de la pandemia para anular o postergar indefinidamente las elecciones. Lo que corresponde es organizar y celebrar las elecciones con medidas sólidas de protección de salud. Así lo hará el TSE, cumpliendo su responsabilidad histórica en el proceso electoral más complejo de la democracia, sometido a múltiples crisis", enfatizó refiriéndose a los más de 60 mil infectados y más de 2.200 fallecimientos El presidente del TSE dijo que lo importante es reagrupar a la nación en torno a una fecha de consenso que respete dos imperativos, ambos igual de importantes. Por un lado, se deben considerar las variables científicas de la evolución de la pandemia. Acotó que el TSE ha tomado nota de la mayor cantidad posible de estudios y previsiones, tanto nacionales como internacionales: más allá de sus inevitables márgenes de incertidumbre, existe consenso que el pico se situará en algún momento entre fines de julio y los primeros días de septiembre, por lo tanto, eventualmente, en una etapa cercana al 6 de septiembre. Es recomendable organizar la elección en la fase descendente de la pandemia para minimizar riesgos. Finalmente, dijo que el cumplimiento de ambos imperativos debe generar simultáneamente tranquilidad y certeza a la ciudadanía, así como confianza en los actores políticos. Es el objetivo del Órgano Electoral. Enfatizó que fruto de estas consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, respetando la exigencia de la Ley de que el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud, el TSE ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre. La fecha definitiva de la elección genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los Tribunales Departamentales. Son ganancias que repercuten en beneficio de la legitimidad del proceso electoral sin que se presenten inconvenientes de consideración. Asimismo, permitirá el desembolso oportuno de los indispensables recursos y, en ese sentido, demandamos la promulgación en el plazo más breve posible de la ley que consolida los 35 millones en el presupuesto electoral.