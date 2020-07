Arias califica como un asalto los precios exorbitantes de medicamentos que se expenden en las farmacias





23/07/2020 - 13:08:12

La Paz, (ABI). - El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, calificó este jueves como un "asalto y robo" a la población boliviana por parte de algunas farmacias, debido al incremento exagerado en el precio de algunos medicamentos, para tratar a los pacientes con COVID-19.

En ese marco, la autoridad advirtió con aplicar medidas duras para controlar este nuevo problema que surgió en medio de la pandemia. "Nos están asaltando a los ciudadanos las farmacias (pese a que son) las únicas que no han dejado de funcionar y han estado abiertas durante toda la pandemia, no puede ser que nos asalten; no puede ser que estén haciendo ganancias tan exorbitantes", fustigó Arias. El Ministro agregó que esta situación generó una "preocupación muy grande", porque el Gobierno quitó el arancel para la importación de medicamentos, lo cual debió significar una reducción de sus precios y no lo contrario, como ocurre actualmente. Por ejemplo, "después de que hemos quitado el arancel, un medicamento que costaba Bs 5 ahora debería ser Bs 4, pero (no ocurre eso), hay medicamentos que subieron a Bs 10 (e incluso) hay azitromicina que está costando Bs 100, dónde se ha visto eso, esto es un asalto, es un robo", insistió. En ese marco, afirmó que con el Ministerio de Salud se ha tomó la decisión de llamar a una reunión, para esta jornada, con los importadores y productores de fármacos. "Queremos llegar a acuerdos, (pero) si es que no llegamos a acuerdos razonables, no se preocupen, este Ministerio, este gobierno, va a tomar medidas duras, estamos agotando los niveles de diálogo, pero no podemos cruzarnos de brazos ante esta situación que ya está pasando de la raya", enfatizó la autoridad.