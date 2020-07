Presidente Uruguay: En Venezuela violan los DD HH, hay torturas y cárcel sin juicio





23/07/2020 - 12:59:11

El Nacional.- “No funciona la separación de poderes, no hay legitimidad de alguno de esos poderes, no hay elecciones libres, se violan todos los derechos humanos de forma continua, hay tortura, hay cárcel sin juicio”, enumeró en una entrevista ofrecida a Infobae. Sobre la controversia que surgió luego de que el excanciller, Ernesto Talvi dijera que en Venezuela no hay una dictadura, el mandatario afirmó que son diferencias de forma. “Cuando Talvi respondió de una manera y yo de la otra, son diferencias de forma, que no son menores porque para mí el fondo y la forma van de la mano y son importantes. Sobre todo cuando hay una línea que uno ha seguido”, expresó. Pese a ello, dijo que su amistad con el exfuncionario no ha cambiado porque, a su juicio, estas situaciones no erosionan una relación. Al ser consultado sobre los países de la región con los que se siente más cómodo, Lacalle Pou dijo que, aunque no es un tema de comodidad, sino de vocación y necesidad, son Argentina y Brasil. Señaló que Brasil es su segundo socio comercial después de China y que Argentina es el país que más les suministra de turistas sobre todo en la temporada estival. “Paraguay tenemos una vinculación histórica y creemos tener la vocación de ser la salida al mar conjuntamente con la Argentina. La ideología que le toque gobernar en el momento a cualquiera de esos países me puede gustar mucho, poquito o nada que es una cuestión personal mía, simplemente que esto no puede teñir las relaciones exteriores. Si nosotros vemos los procesos mundiales, esta región está llamada a ser determinante en el suministro de alimentos y de muchas otras cosas. Y para eso tenemos que estar unidos”, agregó.