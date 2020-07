INTI recomienda cómo reforzar el sistema inmunológico en base a la edad







23/07/2020 - 10:00:18



La Paz.- En los últimos meses, expertos de la salud han hecho énfasis en la importancia de subir las defensas del cuerpo, para prevenir enfermedades transmisibles y no transmisibles, en medio de la pandemia generada por la COVID-19.



El sistema inmunológico es la principal arma del cuerpo para defenderse de las bacterias y los virus de manera natural. Es por eso que, adoptar hábitos que permitan estimular las defensas ha sido una de las primeras recomendaciones impartidas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, desde que inició la pandemia. ¿Cómo hacerlo? ¿la edad influye? El Dr. Fernando Álvarez, Asesor Científico de INTI, brinda útiles consejos.



“Desde que la COVID-19 se expandió a nivel globales más crucial que nunca reforzar el sistema inmune para que actúe adecuadamente, reconozca los antígenos y pueda formar los anticuerpos”, sugiere Álvarez. Preocuparse por este asunto, combinado con un estricto cumplimiento de las medidas básicas -correcto lavado de manos, uso de alcohol en gel y barbijo, además del distanciamiento social-son dos cosas vitales en este momento, mientras no surjan vacunas, ni tratamientos antivirales eficaces para mitigar este virus.



Con el ritmo de vida actual, las labores de casa, el teletrabajo, la educación virtual, entre otras actividades, muchos pasan por altobeber suficiente agua, hacer ejercicio físico o consumir frutas y verduras necesarias; ignorando que son hábitos muy básicos y, a la vez, necesarios, para mantener el cuerpo sano y fuerte.



Fortalecimiento del sistema inmune de los niños



¿Qué es lo que se debe hacer y no olvidar para cuidar a los más pequeños de casa?



Evitar el uso innecesario de antibióticos:el abuso de este tipo de medicamentos provoca el desarrollo de bacterias resistentes, por lo que solo se deben suministrar en caso que un médico determine que los síntomas responden a una infección bacteriana ya que, en la mayoría de los casos, se trata de infecciones víricas.



Alimentación equilibrada: la idea no es priorizar unos alimentossobre otros, sino crear hábitos más saludables, incluyendo en la dieta diaria productos naturales, fruta, verdura, frutos secos, y todos aquellos que sean ricos en probióticos, vitaminas y minerales.



Tener un buen habito de sueño: los niños necesitan entre 10 y 14 horas de sueño diario ininterrumpido, para que logren un descanso óptimo.



Usar aceites esenciales: estimulan la producción de inmunoglobulinas, conocidas también como anticuerpos, que se encargan de identificar y neutralizar a los antígenos, presentes en virus, bacterias o parásitos.



Además de estos consejos, también se les puede ayudar con suplementos vitamínicos, como el C-Vimin, ACD-Vimin gotas, Pan-Vimin jarabe y gotas, Complejo B-Vimin jarabe, Omnival jarabe, entre otros los cuales ayudan a los niños a mantener sus defensas altas”, asegura Álvarez.





Fortalecimiento del sistema inmune en los adultos mayores



A medida que el cuerpoenvejece, el sistema inmunológico también sufre ciertos cambios y se debilita, por lo que los cuidados deben ser más específicos.



Aplicar vacunas recomendadas por especialistas para este fin: entre ellas puede estar el antídoto contra la gripe y la neumonía.



Hacer ejercicio a diario



Ser conscientes a la hora de comer y optar por alimentos saludables



No fumar



Reforzar el cuerpo con vitaminas y minerales: algunas vitaminas y minerales ejercen una función protectora del sistema inmunológico, por ejemplo, el zinc, el manganeso y el cobre, que mejoran el funcionamiento del sistema inmune.Al igual que las vitaminas A, B, C y E, el complejo vitamínico B.



“Es importante consumir alimentos ricos en estos componentes, pero también es recomendable poder reforzarlos con el consumo de Pan Vimin Grageas, Complejo B- Vimin tabletas y C- Vimin sobres entre otros, asegura el experto de INTI.



Para las personas que no pertenecen a ninguno de estos dos grupos las recomendaciones generales del experto se basan en cuatro pilares: hacer ejercicio con regularidad, reducir el estrés, dormir bien y tener una dieta equilibrada.