Jeanine Áñez: La campaña la voy a dejar para después





23/07/2020 - 09:40:08

La Paz, (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez aseguró este miércoles que dejará para después los asuntos relacionados con la política y la campaña electoral, pues ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, las familias bolivianas solo piensan en acceder a un buen sistema de salud y tener recursos económicos para llevar sustento a sus hogares. "Las familias bolivianas, en este momento, no están pensando en política ni están pensando en campaña, ahora lo que quieren son condiciones para ser atendidos en los hospitales y quieren condiciones económicas para llevar comida a sus casas, esa es la prioridad y nosotros nos estamos abocando a eso; yo estoy trabajando para eso, la política la voy a dejar para después, la campaña la voy a dejar para después", afirmó la Jefa de Estado en una entrevista con la televisora Cadena A. A su juicio, en la actualidad, las familias bolivianas no están pensando en campaña política, pues varias regiones del país se han visto afectadas por un ascenso rápido de contagios por el coronavirus. Recordó que el Gobierno, sobre la base del análisis técnico realizado por el Comité Científico Nacional, envió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) informes sobre las curvas de ascenso de casos de COVID-19 en el país, en los que se advierte que los picos de contagios serán entre agosto y septiembre próximo. No obstante, ratificó que el Gobierno nacional respeta la independencia del TSE y acatará la decisión que adopte el ente electoral respecto a la realización de las elecciones generales, previstas para el próximo 6 de septiembre.



"El Tribunal Electoral y la Asamblea Legislativa decidieron que vamos a ir a elecciones el próximo 6 de septiembre, y nosotros vamos a acatar esa decisión. El 6 de septiembre vamos a ir a elecciones porque así ellos lo han establecido y lo vamos acatar", afirmó. No obstante, Áñez insistió en que ahora hay otras necesidades por atender. "Ahora, mi Gobierno tiene otras prioridades que no son elecciones ni campañas ni políticos", reiteró. El lunes, el Comité Científico Nacional, asesor del Ministerio de Salud, envió una carta al presidente del TSE, Salvador Romero, en la que le recomienda no realizar las elecciones generales el 6 de septiembre, porque no es apropiado debido al ascenso de contagios que se registra en el país. De acuerdo con la misiva, el Comité Científico Nacional recomienda esperar, por un periodo de 14 días consecutivos, a que la curva epidemiológica de casos activos de COVID-19 disminuya. El Ministerio de Salud reportó este miércoles que en las últimas 24 horas se registraron 1.778 nuevos contagios en todo el país, principalmente en el departamento de La Paz, que reportó 788 casos. Con esas cifras, el acumulado de casos positivos ascendió a 64.135 infectados y 2.328 fallecidos, a consecuencia de esa enfermedad.