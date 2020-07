Añez recuerda que las decisiones sobre la cuarentena son una responsabilidad compartida





23/07/2020 - 09:13:15

La Paz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez ratificó que son una "responsabilidad compartida" con gobiernos subnacionales las decisiones sobre la posibilidad de retornar a una cuarentena rígida porque la curva de contagios de COVID-19 no es la misma en cada una de las regiones del país. "Tendríamos que hacer una valoración de aquello (es decir el retorno a la cuarentena rígida) porque la curva de contagios no es la misma en todos los municipios o departamentos. De hecho, en algunos ya ha disminuido y en otros, como en La Paz, está con una pendiente muy elevada, pero en eso nosotros tenemos que ser muy conscientes y muy responsables, porque esto es de responsabilidad compartida", dijo anoche Áñez, en entrevista con Cadena A. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, hasta ayer se registraron 64.135 casos confirmados de COVID-19 en todo el país, manteniéndose Santa Cruz como la región más golpeada por la pandemia debido a la gran cantidad de contagios acumulados que registra, sin embargo, La Paz preocupa a las autoridades, al igual que otros departamentos del occidente, porque en los últimos días su curva de infectados empezó a subir de manera muy acelerada. Por eso "nosotros como Gobierno y los niveles subnacionales (tenemos) la responsabilidad de asistir a toda la población, pero la población también tiene que ayudarnos, la población tiene que cuidarse con las medidas básicas (de bioseguridad) para poder evitar el contagio, como es el distanciamiento físico, el uso de barbijos, el lavado de manos, procurar quedarse en casa que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo", insistió la Jefa de Estado. Es decir -según la Presidenta- en este tema la responsabilidad también es compartida porque cuando algunas personas no entienden o actúan de manera irresponsable se constituyen en un problema más en medio de la pandemia. Pero pese a todo ello, "durante este tiempo ya hemos aprendido, al inicio no teníamos idea cómo íbamos a enfrentar, no solamente aquí en Bolivia, sino en el mundo entero, porque este es un enemigo invisible. Durante todo este tiempo la experiencia nos ha permitido tener mayores conocimientos y nosotros tenemos que seguir estos protocolos (de bioseguridad para) cuidar nuestra salud, cuidar la salud de nuestros familiares y nuestro entorno", apuntó.