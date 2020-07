Sucre: La Alcaldía informa que logró enterrar ayer 25 cuerpos en el Cementerio





23/07/2020 - 09:12:13

Correo del Sur.- La administración municipal informó este jueves que logró sepultar un total de 25 cuerpos en el Cementerio General, luego del operativo que montó anoche en la parte posterior del camposanto. “Están plenamente identificados. Tienen los espacios correspondientes (…) No es una fosa común (…) No es así. Hay una distancia entre cada uno ellos. Por lo tanto, se pueden identificar cada uno de estos cadáveres. Y, afortunadamente, no ha habido complicaciones mayores. Se ha logrado hacer el entierro correspondiente, con todas las medidas de bioseguridad, como recomienda la OMS y el Sedes”, informó el secretario General de la Alcaldía, Rudy Albis, en Correo del Sur Radio 90.1 FM. Según el responsable del manejo de cadáveres del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, Douglas Martínez, hasta anoche había 31 cadáveres acumulados en los hospitales de Sucre. “Esperamos que, a partir de ahora, no tengamos esta complicación”, agregó Albis. Respecto a la oposición que halló la Alcaldía en algunos vecinos del barrio Max Rodríguez, Albis lamentó que haya “intolerancia y falta de solidaridad” entre los vecinos de esa zona. Aseguró que “se ha hecho la socialización” y afirmó que “hay personas interesadas con otros objetivos para perjurar al Gobierno Municipal”. El presidente de barrio Max Rodríguez, Miguel Domínguez, por su lado, lamentó la actitud de la administración municipal, que decidió trabajar en el asunto en horas de lan oche, y la acusó de atentar contra la salud de los vecinos de la zona. “Es un atentado a la salud pública que nos hacen al poner cuerpos con covid en las narices del barrio Max Rodríguez”, protestó. “Este tema no se ha socializado”. El dirigente lamentó además que Albis haya “amenazado” a los vecinos con denunciarlos ante la justicia.