Estudio: Prevalecen efectos positivos de teletrabajo en Alemania





22/07/2020 - 21:16:59

Berlín, (DPA) - El paso de la oficina al teletrabajo desde casa, causado por la pandemia de coronavirus, ha sido para muchos empleados en Alemania una experiencia positiva que significó menos estrés, más tiempo para la familia y una mayor productividad, reveló un estudio de la aseguradora médica DAK al que tuvo acceso dpa. Mientras que el 21 por ciento de los empleados se sentían regularmente estresados antes de la pandemia, esta cifra fue solo del 15 por ciento durante la crisis desatada por el coronavirus, a la vez que el porcentaje de trabajadores que nunca o solo ocasionalmente se sintieron estresados aumentó del 48 al 57 por ciento. Para el estudio, los institutos de investigación IGES y Forsa entrevistaron a unos 7.000 empleados antes y durante la pandemia, respectivamente. De aquellos que ahora trabajan regularmente desde casa, el 56 por ciento indicó que eran más productivos allí que en la oficina. Dos tercios adujeron también que podían combinar mejor el trabajo y la vida familiar, mientras que un número similar se mostró satisfecho con el tiempo ahorrado al no tener que desplazarse al trabajo. "Trabajar desde casa no solo reduce el riesgo de infecciones virales, sino que también da beneficios en términos de equilibrio mental", apuntó Andreas Storm, presidente de la junta directiva de DAK. Storm señaló al mismo tiempo que los resultados positivos deben ser utilizados para el futuro, pero "sin ignorar los aspectos negativos del teletrabajo desde casa, que también existen". Según el estudio, casi la mitad de las personas preguntadas echa de menos la clara separación entre trabajo y vida privada. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, esto es incluso criticado por una mayoría del 52 por ciento. A tres cuartas partes de los encuestados también le falta el contacto directo con sus colegas. Sin embargo, muchos de los afectados ya no quieren prescindir de la posibilidad de trabajar en homeoffice: el 76,9 por ciento de los empleados que comenzaron por primera vez con el teletrabajo por la pandemia desearían conservar esta forma laboral en el futuro, al menos en parte.