La FELCC rastrea ciberdelincuentes que estafan con ofertas de medicamentos contra el COVID-19





22/07/2020 - 20:48:37

La Paz, (ABI)- Detrás de una cura milagrosa contra el coronavirus, están ciberdelincuentes, que estafan por redes sociales. Estos exigen un depósito en cuentas bancarias o giros por Tigo Money, pero los productos nunca llegan. La División de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) está tras su pista. El director nacional de la FELCC, Iván Rojas, exhortó a la población tener mucho cuidado, porque podrían perder su dinero en esta crisis sanitaria y ahora económica. "El peligro ahora no está en las calles, sino en las redes sociales", dijo, citado en un boletín de prensa. Los ciberdelincuentes aprovechan la desesperación de las personas, que hoy están inmersas más que nunca en las redes sociales, donde ofertan el polémico dióxido de cloro, ibuprofeno, aspirina, vitamina C, zinc, antigripal compuesto, hasta la ivermectina, entre otros medicamentos. "Estamos realizando el patrullaje cibernético a través de la Unidad de Cibercrimen, se detectó a varias personas que usan el Facebook, WhasApp para orecer medicamentos, lo grave es que no tenemos denuncias", explicó Rojas. Los ciberdelincuentes aprovechan la desesperación de la población por adquirir estos productos, para salvar la vida de sus seres queridos o aliviar su malestar. A sus víctimas les exigen que realicen un depósito en cuentas bancarias o giros por Tigo Money, pero los productos no son entregados, por ello, Rojas pidió desconfiar de las ofertas antes de ser despojados de su dinero.