Dan de alta a diputado Barral tras superar el COVID-19







22/07/2020 - 20:37:35



La Paz, (ABI).- El diputado Amilcar Barral fue dado de alta médica este miércoles luego de permanecer un mes y tres días internado, gravemente afectado por contagio de COVID-19, y exhortó a trabajar por la salud de los menos protegidos.

"25 inyectables y sueros todos los días, mis manos están destrozadas. El tema de plasma que se obligue a donar, se ha hecho un negocio, se vende entre Bs 800 y 10.000 bolivianos, conseguir oxígeno y medicamentos es complicado", relató Barral a dejar el nosocomio.

Exhortó a la clase política a trabajar priorizando la salud del pueblo y dejar de pensar en intereses personales y de grupo.

"Los políticos dejemos de pensar en intereses de grupo, en intereses personales y pensemos en la gente, esta enfermedad no es un chiste (...) he llorado varias veces, los médicos decían que he resucitado, un 20% de mi vida tenía yo, y el 80% Dios y los médicos", dijo conmovido,

Pidió a la población extremar esfuerzos para evitar una mayor expansión de la pandemia y hacer caso de todas las medidas preventivas y de bioseguridad.

"Cuando sabes que te vas a morir piensas en tu familia y la gente que quieres y te das cuenta que priorizas lo secundario", señaló.