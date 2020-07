Gobierno convoca a Diputados a una reunión técnica en búsqueda de la liberación de créditos





22/07/2020 - 18:13:49

La Paz, (ABI). - El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, envió este miércoles una carta a dos representantes de la Cámara de Diputados para sostener una reunión de coordinación con el objetivo de viabilizar la liberación de los créditos internacionales, que están bloqueados en la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS. "Quiero informar al pueblo boliviano, que a nombre de la presidenta Jeanine Áñez y del Órgano Ejecutivo, he enviado una carta de invitación formal a Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, y a Otilia Choque, presidenta de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanza, para sostener una reunión técnica de coordinación", dijo. La reunión, según el anuncio de la autoridad gubernamental, está prevista para el lunes 27 de julio, a las 11.00, en instalaciones del Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz. "El objetivo es analizar de manera conjunta los proyectos de ley de préstamos de organismos internacionales, para intercambiar criterios técnicos, escuchar todas las observaciones que fueron planteadas al respecto y así de inmediato destrabar la llegada de recursos monetarios que el país requiere con urgencia", agregó. Los créditos son necesarios para pagar el nuevo bono de Bs 500 en beneficio de más de tres millones de personas, que fue anunciado hace poco por la presidenta Jeanine Áñez, y también para reforzar los mecanismos de lucha contra el COVID-19 y la reactivación económica del país. "La Presidenta ha pedido con urgencia a los líderes del MAS que trabajemos de manera conjunta por el bienestar de los bolivianos y que de una vez se liberen estos fondos. Estamos en un momento de mucha solidaridad, por ello una vez más invito (a los diputados) a reunirse y buscar de manera conjunta destrabar esos recursos (...) que ya han sido aprobados por organismos internacionales y que serán dirigidos absolutamente a la atención de la salud y la economía", insistió. En junio, el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público envió al Legislativo el proyecto de ley para que se apruebe el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de $us 327 millones, destinado a la lucha contra el COVID-19 y la reactivación económica. No obstante, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados rechazó por unanimidad la aprobación de ese proyecto, pese a que se presentaron los respectivos argumentos técnicos y legales. Asimismo, el 1 de julio, esa cámara aprobó una declaración que rechaza el Decreto Supremo 4277 aprobado por el Gobierno, que dispone la transferencia de los recursos de ese crédito externo.