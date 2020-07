Organizaciones afines al MAS advierten con movilizaciones si es que se suspenden las elecciones de septiembre





22/07/2020 - 18:00:02

El Pacto de Unidad, conformado por organizaciones afines al MAS, se declaró hoy en emergencia y advirtió con movilizaciones si es que se suspenden las elecciones del 6 de septiembre y también rechazaron los pedidos de anular la sigla del MAS. El pacto, que reúne a organizaciones sociales afines al MAS, aseveró que “la derecha solo busca pretextos para suspender los comicios” y que lo que Bolivia necesita es un Gobierno legítimo producto de unas elecciones, informa Los Tiempos. “Pedimos que sí o sí se lleven las elecciones el 6 de septiembre porque ya se han suspendido dos veces y el pueblo se ha calmado (…) pero si es así el pueblo estará movilizado en las calles y será responsable este gobierno. Pedimos al TSE que actúe de acuerdo a la ley y legitimidad, porque queremos tener un gobierno constitucional, porque no podemos permitir más la crisis de las familias que están en las calles arriesgando sus vidas (por la pandemia)”, dijo Henry Nina, ejecutivo de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia. A su turno, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas Bartolina Sisa, Segundina Flores, aseveró que “sí o sí” deben realizarse las elecciones del 6 de septiembre y que no hay ningún argumento para anular la sigla del MAS. “No hay argumento legal para quitarnos la personería jurídica, el señor (Arturo) Murillo con sus amenazas que van a meter preso, significa que hay una presión del gobierno, su propio funcionario Rafael Quispe hace la demanda (de inhabilitación), ¿van a trabajar o se van a dedicar a estas cosas? Nosotros pedimos como pacto de unidad que se respete sí o sí la norma y la ley”, indicó. Teodoro Mamani, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afirmó que enviaron una carta al presidente del TSE, Salvador Romero, pidiendo que se garanticen las elecciones y que se respete la sigla del MAS. “Nos dirigimos al presidente del Tribunal, Salvador Romero, exigiendo que el 6 de septiembre se respete, que nos sea un pretexto que nos vamos a contagiar, porque para empadronarnos seguimos haciendo fila, hay fila todos los días y ¿un día no podemos hacer fila para votar? Porque seguir teniendo un gobierno incapaz, vamos a ir a un fracaso total del país”, dijo. Los comités cívicos y cinco partidos políticos (Juntos, Libre 21, Creemos, Pan Bol y FPV) exigieron la suspensión de las elecciones porque, aseguran, se expondrá a la población a un contagio masivo de coronavirus. Asimismo, al menos tres organizaciones políticas presentaron denuncias ante el TSE pidiendo la anulación de la personería del MAS debido a que su candidato, Luis Arce, comentó una encuesta interna. El TSE admitió una de esas denuncias y dio 48 horas al MAS para responder.