Ministro Núñez advierte que estrategia del MAS de bloquear créditos golpea a la gente más humilde





22/07/2020 - 12:23:50

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, afirmó que la estrategia política del Movimiento Al Socialismo (MAS), de bloquear los créditos internacionales para enfrentar la pandemia de COVID-19, afecta a la gente más humilde del país. "El MAS sabe que esos recursos económicos van al pueblo boliviano, a la gente más humilde, más pobre y quiere que el Gobierno fracase, que el país fracase en esta pandemia", dijo Núñez, en una entrevista con Cadena A. Sin embargo, recordó que se necesita con urgencia fortalecer la reactivación de la economía del país, además de seguir asumiendo acciones contra la pandemia y pagar más beneficios sociales a la población. "Caso contrario, vamos a ir al fracaso porque estamos viviendo un momento muy complicado y muy difícil. Los organismos internacionales ya han aprobado nuestros créditos, lo único que se necesita es que la Asamblea lo haga y esperamos que en el transcurso de estos días se puedan aprobar estos recursos económicos", insistió. Por eso, volvió a convocar a los legisladores del MAS que, en vez de seguir obstaculizando, más bien ayuden para se pueda aprobar los créditos, que no solamente son para bonos, como hizo entender el candidato presidencial Luis Arce cuando ofreció un nuevo bono de Bs 1.000 y no de Bs 500, como anunció la presidenta Jeanine Áñez. Asimismo, el Ministro recordó que cuando el MAS estaba en el Gobierno sus legisladores aprobaban una serie de créditos sin debatir aprovechando su mayoría legislativa, pero en la actual crisis provocada por la pandemia usan ese poder para dañar al país. "Lo que estamos pidiendo no es ni siquiera el 5% del endeudamiento que ha hecho el MAS cuando había la bonanza económica, cuando los precios de los hidrocarburos estaban en su mejor momento", agregó Núñez. Recordó que el partido de Evo Morales demostró que no le interesa la salud porque durante todo este tiempo bloqueó la ley del 10% para la Salud. "La Presidenta, en el segundo mes de su Gobierno, presentó y anunció al país la posibilidad de dar el 10% para la salud y son más de seis, siete meses que está en la Asamblea Legislativa buscando peros, buscando algún argumento para que no se pueda aprobar. O sea, es la muestra más clara que no les interesa la salud, que lo único que les interesa es hacer política y ver cómo retornar al poder a costa de la necesidad del pueblo boliviano, a costa de la salud del pueblo boliviano y de su economía", lamentó.