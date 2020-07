El MAS advierte a la OMS con pedir que abandone el país por rechazar el dióxido de cloro contra el coronavirus





22/07/2020 - 12:13:28

La Paz.- El Movimiento Al Socialismo, advirtió este miércoles a la OMS/OPS que pueden pedir que se retiren del país por rechazar el uso del dióxido de cloro en el tratamiento contra el coronavirus en Bolivia. Quien lanzó la advertencia fue el jefe de bancada del MAS en el Senado y presidente de la Confederación de Juntas Vecinales, Efraín Chambi al manifestar que “si siguen con esa actitud, vamos a pedir que la OPS y la OMS abandonen el país no hacen ningún favor al pueblo boliviano, creemos que están del lado de grandes transnacionales”, dijo Chambi a Erbol. La OPS emitió la semana pasada un pronunciamiento en el cual recomendó no usar el dióxido de cloro para el consumo, debido a su toxicidad que puede generar graves efectos adversos. La OMS tampoco reconoce a ese químico para el tratamiento de la COVID. Chambi, impulsor del dióxido de cloro, criticó que los organismos internacionales rechacen el uso del químico como tratamiento, pero no brinden otras alternativas. “Sentimos que la OPS y la OMS está perjudicando”, apuntó. El senador aseveró que el dióxido de cloro “es saludable y salva vidas”. Calificó que “genocida” que el Gobierno rechace su uso para pacientes y denunció que con esa actitud se defiende a grandes corporaciones farmacéuticas. En días pasados, el Ministerio de Salud advirtió con procesar a los impulsores del dióxido de cloro que publicaron un protocolo de su uso, cuando no hay evidencia de que sirva contra el coronavirus, informa Erbol.