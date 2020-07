Ministro Mercado: Las encuestas no son un tema central para el Gobierno





22/07/2020 - 12:02:57

La Paz.- El ministro de Trabajo, Oscar Mercado, manifestó que los resultados de las encuestas de percepción electoral que se publicaron recientemente no constituyen un tema central para el Gobierno porque la prioridad nacional es la lucha contra el COVID-19. "Las encuestas no son un tema que nos preocupe, que nos atinja, porque creemos que en este tiempo que la crisis sanitaria se ha agudizado en todo el país, el tema de las encuestas no es un tema central para el Gobierno", dijo en entrevista con RTP. Esta semana, las empresas Ipsos y Mercados y Muestras presentaron resultados de estudios preelectorales, justamente en el marco del calendario electoral vigente. Pero "están interesados (en las encuestas) probablemente otros candidatos, que solamente están pensando en sus campañas. Hoy a nosotros nos toca asumir la responsabilidad del Gobierno y estamos empeñados en eso, en atender el tema sanitario, en atender a las familias bolivianas, en tratar de reactivar nuestra economía, en dar condiciones al aparato productivo para que pueda reposicionarse, para combatir el desempleo", apuntó Mercado.