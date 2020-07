Sin empleo y madre soltera gana la lotería, pero dona su premio a policía baleado que está en hospital





22/07/2020 - 11:30:21

El Diario NY.- Una mujer ganó la lotería, pero en lugar de quedarse el premio lo donó al oficial de policía que recibió un disparo mientras trabajaba, informó la WVLT. Con solo 7 dólares en su cuenta y facturas vencidas, Shetara Sims, una madre soltera que perdió su trabajo hace un mes debido a la pandemia de coronavirus, encontró un billete 1 dólar en el estacionamiento de una tienda de comestibles y decidió compró un boleto de lotería. Ganó 100 dólares. A pesar de sus dificultades financieras, Sims aceptó de inmediato la idea propuesta por su hija de 12 años, Rakiya Edmonson, que sugirió que donaran el dinero a un oficial de policía que permanece en la unidad de cuidados intensivos después de que le dispararon el 2 de julio. Sims y su hija saben lo que es el dolor y sobrevivir a él y al duelo. Su otra hija, la hermana mayor de Rakiya, fue asesinada en Kansas City en 2012. Sims dice que los detectives que trabajaron en el caso de su hija las apoyaron con mensajes diarios, visitas familiares y más detalles. “Los detectives realmente estaban allí para nosotros. La policía estuvo allí para nosotros más que cualquier persona que pueda imaginar. Hicieron cosas que no tenían que hacer", dijo Sims. “Vinieron a ver a mis hijos. Hicieron mucho Eran padres, terapeutas. Eran todo". Sims dice que muchas personas no se dan cuenta de lo maravillosos que son los oficiales hasta que usted es quien pide ayuda. “Nunca vi la empatía que sentían por parte de extraños. Simplemente nos dieron esperanza. Fueron buenos con nosotros”, dijo al medio mencionado. Para darles algo de esa esperanza a los oficiales, Sims llamó el 10 de julio para hacer una donación de $us 100. Ella no dejó su nombre ni su número de teléfono. Los agentes de policía, abrumados por su amable gesto, pasaron días buscándola. “Escuchar su llamada y que simplemente quisiera darnos las gracias… es realmente impactante para nosotros y realmente nos toca”, dijo el sargento de policía Jake Becchina. Cientos de personas que escucharon la historia se acercaron, queriendo ayudar. Entonces, una vez que supieron su identidad, los oficiales comenzaron un GoFundMe para Sims. Ya han recaudado más de 12,000 dólares. Becchina dice que la amabilidad de personas como Sims es lo que motiva a los oficiales a seguir trabajando para la comunidad.