Añez: No vamos a descansar hasta que las familias bolivianas reciban el Bono Salud congelado por el MAS





22/07/2020 - 11:17:38

La Paz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez ratificó el compromiso para hacer efectivo el Bono Salud de Bs 500, un beneficio que fue congelado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que controla las decisiones en la Asamblea Legislativa.



"No vamos a descansar hasta que las familias bolivianas reciban el pago del Bono Salud. Se trata de una ayuda real y efectiva", expresó la Jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter (@JeanineAnez).



Horas antes, también mediante la misma red social, remarcó que el Bono Salud es un esfuerzo responsable del Gobierno para ayudar a las familias bolivianas y aseguró que luchará hasta que el Legislativo libere el dinero requerido para este beneficio.



La mandataria anunció el domingo la decisión de pagar este beneficio para beneficiar a tres millones de ciudadanos bolivianos, pero aclaró que estos recursos provienen de la asistencia internacional que debe ser aprobada por el Legislativo.



No obstante, el candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, dijo que se viabilizará un bono por Bs 1.000 como medida de soporte a la población en la pandemia.



Esta oferta fue calificada de demagogia por el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, porque los recursos no solo serán para beneficios sociales, sino también para reactivar la economía y seguir asumiendo otras medidas de lucha contra la pandemia.