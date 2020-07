Economistas reflejan que urge reactivar y otorgar bonos





22/07/2020 - 09:47:02

El Día.- Los economistas José Alberti, Germán Molina y Jimmy Osorio, advierten que en una situación de profunda crisis sanitaria como efecto del coronavirus (COVID-19), que sigue manteniendo en shock tanto la oferta y la demanda, es vital liberar recursos de deuda pública, para encarar por un lado la atención en salud como prioridad, la asignación de bonos a las familias que no cuentan con dinero y al mismo tiempo, inyectar liquidez para la reactivación económica. Los tres expertos, lamentan que el Gobierno y el MAS, se enfrasquen en temas político electorales sobre los anuncios de los nuevos bonos. Sin embargo, manifestaron, que la población boliviana que hoy sufre las inclemencias de la pandemia, necesita recursos para afrontar la enfermedad y ante esa situación, quién puede paliar esas necesidades es solo el Estado. Una acción urgente. Los economistas, ante la emergencia dicen que es oportuno seguir realizando las ‘transferencias directas de dinero a la población’, denominado “bonos”, indistintamente de la fuente de financiamiento. “En un contexto de shock sobre todo de la demanda, es urgente cubrir las necesidades de la falta de dinero de las familias, ya sea para compra de productos básicos o medicamentos”, apunta Alberti. A su vez Molina remarca que estamos en una “economía de guerra,” cuyo enemigo es invisible y mortal: el virus, por lo que tanto el Gobierno y el MAS, deben sentarse por unos segundos y hacer viable en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la aprobación del crédito de USD 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Entonces, cuando todo se ha paralizado, el Gobierno no tiene otra opción de acudir al crédito. En ese sentido lo prioritario es salvar la economía de la población mediante bonos. Aquí queda en segundo plano la macroeconomía o los principios económicos. Eso se retomará cuando todo vuelva a la normalidad”, precisó el experto Molina. Y Osorio, exhorta a que el Gobierno y el MAS, actúen con sensatez que el tiempo exige. “Si van a echar mano de estos créditos para otorgar bonos, que lo hagan responsablemente de manera rápida y objetiva. No podemos seguir en un escenario político electoral, donde el gran perjudicado es la población”, precisó. Una situación en espera. La presidenta Jeanine Áñez anunció, que se luchará para que la ALP libere el dinero que se necesita para financiar el Bono Salud de Bs500, que prevé beneficiar a más de 3 millones de bolivianos, afectados por la crisis sanitaria que provocó el coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, la mandataria remarcó que el Bono Salud es un esfuerzo responsable del Gobierno que busca ayudar a las familias bolivianas, principalmente las más necesitadas. "El Bono Salud es un esfuerzo responsable del Gobierno para ayudar a las familias bolivianas. Vamos a luchar para que la Asamblea libere ese dinero, que es de los bolivianos", sostuvo la Jefa de Estado. Ante las críticas de que los bonos estuvieran supeditados al crédito que significará endeudamiento de los bolivianos, el economista Alberti, aclaró que Bolivia tiene su deuda externa en los límites aceptables que permiten, más aún en una crisis sanitaria como se vive, acudir a créditos externos tanto para afrontar la pandemia como también para reactivar la economía. “Todavía hay margen de maniobra para endeudarnos, así que lo prioritario es salvar la salud de los bolivianos y luego reactivar la economía”, enfatizó.