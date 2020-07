Encuesta de Página Siete muestra que Arce y Camacho bajan y los indecisos suben a segundo lugar





Página Siete.- Luis Arce, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), y Fernando Camacho, postulante de la alianza Creemos, bajan en la preferencia electoral, mientras que el porcentaje de indecisos aumentó, según la reciente encuesta que elaboró la firma Mercados y Muestras para Página Siete. Ante la pregunta “¿Por quién usted votaría en las próximas elecciones presidenciales?”, el 24% indicó que votaría por Arce, el 20% por Carlos Mesa, el 16% manifestó que votaría por Jeanine Añez, el 5% por Fernando Camacho, el 3% por Chi Hyun Chung y el 3% dijo que apoyaría a Jorge Tuto Quiroga. En tanto que el 20% es indeciso o no sabe por quién votar (ver infografía). La intención de voto para Arce, candidato del partido azul, bajó tres puntos porcentuales, del 27% al 24%, entre la encuesta de febrero y el estudio de opinión de la presente entrega. Camacho, ex líder cívico de Santa Cruz, bajó del 12% -porcentaje registrado en la encuesta de febrero- al 5%. Por otro lado, en más de cuatro meses, el porcentaje de los indecisos subió del 9% al 20%. Mesa, candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, pasó del 19%, registrado en la encuesta de febrero, al 20%, porcentaje registrado en la encuesta de la presente entrega. La presidenta Añez, candidata por Juntos, pasó del 18% al 16%. El candidato a la presidencia Chi Hyun Chung bajó del 5% al 3%. Mientras que Jorge Tuto Quiroga, postulante a la presidencia por Libre 21, pasó del 2% al 3%. Ponderando sólo votos válidos, la preferencia electoral de los postulantes quedaría de la siguiente forma: Por Arce votaría el 35%, por Mesa el 29%, por Añez el 22%, por Camacho el 7%, por Chi el 4% y por Tuto Quiroga el 4%. Percepción de ganador Otra arista que indagó el estudio de opinión fue la de percepción de ganador. En ese contexto, a la pregunta sobre quién cree que ganará en las elecciones, el 38% eligió la opción No sabe o no responde. El 29% cree que ganará Arce, el 16% considera que triunfará Mesa, mientras que el 12% cree que Añez vencerá en los próximos comicios. Después de que las elecciones del 20 de octubre de 2019 fueran anuladas por el fraude electoral, Bolivia se embarcó en un nuevo proceso eleccionario, en el que los comicios debían realizarse el 3 de mayo pasado. No obstante, debido a la pandemia, la fecha del día de votación se postergó para 6 de septiembre. Sin embargo, hay voces que suman y que piden que se postergue esa fecha debido a la escalada de casos de Covid-19 en el territorio nacional. Los casos confirmados en toda Bolivia superan la cifra de los 62.000 positivos. El trabajo de campo de la encuesta de Mercados y Muestras se realizó desde el 11 hasta el 16 de julio. La población consultada fueron personas mayores de 18 años que radican en Bolivia, quienes fueron entrevistadas mediante llamadas a sus teléfonos celulares. La encuesta se realizó a nivel nacional, urbano y rural. La muestra total fue de 1.100 casos. Tiene un margen de error esperado de 2,95% y una confiabilidad de 95%. La muestra se distribuyó en las nueve capitales de departamento más la ciudad de El Alto, poblaciones de más de 2.000 empadronados habilitados y poblaciones de -2.000 habilitados empadronados para las elecciones presidenciales de este año.



Punto de vista

Sonia Montaño Socióloga “Con esos datos se podría imaginar que habrá balotaje” La encuesta da un buen retrato de lo que está pasando. Es interesante que a diferencia de la encuesta que acaba de publicar Ipsos, que es solamente urbana, ésta incluye poblaciones rurales y por supuesto siempre hay una dificultad cuando la consulta es telefónica. Ahí hay una cierta debilidad metodológica, pero al otro lado tiene la ventaja de tener una cobertura nacional. El que los indecisos estén en un porcentaje alto podría ser preocupante, pero podría explicarse porque estamos saliendo de un fraude y de una crisis política. Entonces, entre los que no tienen una decisión final podríamos imaginar que muchos tienen ya una posición, pero no la quieren expresar por un algún temor que puede ser represalia de los exgobernantes o de los actuales gobernantes. En Bolivia se perdió la confianza en las autoridades y en las instituciones y eso hace que en general la conducta de la gente tienda a ser desconfiada. Ahora bien, los bloques siguen siendo los mismos: Mesa, el MAS encabezando, con la Presidenta en tercer lugar. Son los tres tercios que definirán la segunda vuelta. Con esos datos podríamos imaginar que habrá una segunda vuelta. No sé si fue una estrategia de Mesa, que fue interesante, que fue el silencio. Durante muchos meses, muchos sectores le han estado pidiendo que sea más activo, que se exprese más, pero parece que le está dando resultado el haber estado relativamente cauto y silencioso frente a los distintos hechos que ha vivido el país. Creo que son buenas noticias para Carlos Mesa.