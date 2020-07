Solo en un mes Bolivia ha registrado más de 37 mil casos positivos de coronavirus: El total suma 62.357 infectados





21/07/2020 - 22:19:29

La Paz.- En un mes, (entre el 20 de junio y el 21 de julio) Bolivia ha sumado más de 37 mil casos positivos de coronavirus, con más de un millar diario en 25 días y más de 2 mil en dos jornadas continuas, haciendo un total 62.357 en 4 meses. Estos datos dan cuenta que en el último mes se ha superado lo que se había acumulado en los 3 meses anteriores, mostrando que la velocidad de contagio entre la población se ha incrementado en los últimos 30 días. El Ministerio de Salud informó este martes el registro de 1.366 nuevos casos positivos de Covid-19 con 578 en Santa Cruz, 431 en La Paz, 168 en Cochabamba, 102 en Oruro, 39 en Beni, 25 en Chuquisaca, 22 en Tarija y Pando 1. No hubo casos en Potosí. En las cifras globales, los 1.366 casos de este martes, elevan la cifra nacional a 62.357 distribuidos en Santa Cruz con 30.887, La Paz 10.621, Cochabamba 6.694, Beni 5.163, Tarija 2.583, Oruro 2.346, Chuquisaca 1.662, Pando 1.213 y Potosí 1.188. En otras cifras se tiene 11.425 casos sospechosos, 61.978 descartados, 40.794 activos, 19.290 recuperados y 2.273 decesos. A la fecha, los hospitales de todo el país se han visto colapsados, trabajando en muchos casos con la mitad de su personal debido a que la otra mitad ha contraído el virus. Ante el elevado número de fallecimientos, en algunas ciudades ya no hay capacidad de recepción en los cementerios debido a que no hay espacios disponibles, lo que sin duda se ha convertido en un serio problema social para cientos de familiares que no pueden enterrar a sus muertos. El problema no termina aquí, ya que las predicciones de llegar a los 120 mil casos positivos en septiembre se viene cumpliendo de manera inexorable, porque al momento se tiene la mitad de esas previsiones, lo que hace temer un problema más serio en las próximas semanas.