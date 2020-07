Esto va pa largo: Colombianos entre el temor y la incertidumbre por la pandemia





21/07/2020 - 21:24:31

VOA.- A pesar de que existen sectores económicos que se están reactivando, la incertidumbre no deja de rondar la cabeza de algunos ciudadanos. Estela León, está entre ellos. A pesar de la estabilidad actual de los negocios propios que son su sustento, dice que el encierro ya se está tornando abrumador. Piensa incluso en la posibilidad de pasar unos días en una finca que tiene a las afueras de la ciudad para distraerse y moverse con más libertad. Para Enrique Melo es muy preocupante, pues está en la búsqueda de empleo desde antes de la pandemia y, durante la coyuntura, esta misión se ha complicado. "Si esto se alarga, lo más probable es que no encuentre ningún puesto este año", afirma. "Ahora, lo que toca es cuidarnos. No hay de otra (...) Ya nos tocó convivir con esto", dice una vendedora ambulante, que trabaja en una de las calles de la ciudad y pidió reservar su nombre.



"Por lo menos un año más" Las opiniones de los ciudadanos de a pie coinciden en parte con recientes declaraciones del presidente Iván Duque, quien afirmó que la pandemia estará presente "por lo menos un año más", en un mensaje virtual el lunes al Congreso con motivo de la instalación de un nuevo año legislativo. “Cuidar la salud y la vida simultáneamente con reactivar la vida productiva, con distanciamiento social, es el deber del mundo entero, mucho más cuando sabemos que frenar el COVID-19 no es fácil, porque no hay vacunas, tratamientos e inmunidades aseguradas, y que estará presente por lo menos un año más, mientras se desarrolla algún mecanismo efectivo”, dijo el presidente colombiano. En ese sentido, descartó que, a pesar de la crisis económica que atraviesan diversos sectores, exista una pronta reactivación plena de las actividades. Señaló que “mientras se desarrolla algún mecanismo efectivo” se empeñará en “proteger la vida de las personas, la vida de los empleos y la vida de las empresas”. No obstante, algunos empresarios, sobre todo aquellos que han permanecido quietos durante la pandemia o con un bajo porcentaje de funcionamiento -como propietarios de bares, restaurantes, discotecas, teatros, hoteles, etc.- han manifestado su enorme preocupación al gobierno, en repetidas ocasiones, por su inactividad y, por ende, falta de ingresos. Incluso, algunos restauranteros han dicho a la Voz de América que las pruebas pilotos que se adelantan, con los restaurantes, puede ser irresponsable o inefectivo, en pleno crecimiento de contagios y muertes por la COVID-19, en el país.



Proteger la vida Duque impuso medidas de aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo y, por ahora, la restricción regirá hasta el 1 de agosto. No obstante, el presidente colombiano ha flexibilizado las medidas con la reactivación de algunos sectores de la economía. Su discurso ha estado enfocado en trabajar por encontrar un equilibrio entre el cuidado de la salud y proteger al sector económico. “Todos, todos, tenemos que proteger la vida de las personas, la vida de los empleos y la vida de las empresas. Sin salud, no hay desarrollo y sin desarrollo no hay salud”, afirmó. Duque también señaló el lunes que la agenda implementada por el gobierno para reactivar la economía del país “generó un entorno propicio para la creación de iniciativas privadas, para la inversión y para la formalización de empleos”. También, dijo que la combinación de herramientas presupuestales y de apalancamiento, junto con las líneas de liquidez del Banco de la República, “nos permiten asignar recursos cercanos al 11% del Producto Interno Bruto, para hacer posible nuestra agenda”. Se refirió a las líneas de crédito y el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), como iniciativas que han ayudado a proteger empresas y empleos en el país. En mayo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE registró el nivel de desempleo más alto en la historia de Colombia: 21,4%. Por su parte, en un reciente informe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal calculó una caída del 5,6% de la economía del país, durante este año. De acuerdo con el organismo, la región sufrirá un desplome del 9,1% del PIB durante 2020. Según el Ministerio de Salud de Colombia, el país registró el lunes un poco más de 204.000 casos y llegó casi a 7.000 muertes por COVID-19, ocupando el quinto lugar en Latinoamérica con más contagios.