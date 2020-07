Tras una buena evolución, el ministro Ortiz sale de terapia intensiva





21/07/2020 - 20:54:52

La Paz, (ABI).- De acuerdo al último parte médico, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, salió este martes de la Unidad de Terapia Intensiva de la clínica Foianini de Santa Cruz, luego de presentar una buena evolución en su salud, tras contraer el COVID-19. Según el parte médico, la autoridad ya no requiere el apoyo del equipo de ventilación mecánica no invasiva para mantener buenos valores de oxigenación. "Dada la buena evolución presentada por el señor Ortiz y que ya no requiere el apoyo del equipo de ventilación mecánica no invasiva para mantener buenos valores de oxigenación, hoy es dado de alta de la Unidad de Terapia Intensiva para pasar a una habitación común", señala el parte médico. Ortiz continuará con oxígeno en bigotera (bajo flujo) y con vigilancia estricta por parte del equipo médico de COVID. "Cabe destacar que está ayudando a su rápida recuperación la colaboración y voluntad puesta por el paciente", finaliza el parte médico.