Industriales exigen declarar desastre sanitario en Cochabamba





21/07/2020 - 20:28:54

Opinión.- Los empresarios industriales de Cochabamba instan al Gobierno Autónomo Departamental a que declare desastre sanitario por la propagación del coronavirus que pone en riesgo la salud y la vida de la población cochabambina. En un comunicado de prensa, la Cámara Departamental de Industria (CAMIND) denuncia que la situación ha rebasado la capacidad técnica y económica de la Gobernación para atender la pandemia, por lo que está obligada a gestionar los recursos humanos de salud, equipamiento técnico, económico y logístico con la asistencia del Gobierno central. "Nos encontramos sumamente preocupados por la situación sanitaria actual que atraviesa el departamento de Cochabamba. Es de conocimiento público que el sistema de salud, tanto público como privado, se encuentra colapsado", señalan los industriales. Alertan que en muchos casos no existen los equipos de protección personal de bioseguridad para el personal médico, no hay los medicamentos requeridos para tratar a los pacientes con COVID-19, muchos hospitales ya no cuentan con camas de internación ni en Unidades de Terapia Intensiva y tampoco hay pruebas. "Así también, se han visto muchos casos en el departamento de Cochabamba, de personas muriendo en las calles, en los domicilios y en las puertas de los hospitales por falta de atención médica oportuna. Sin referir que, los cementerios públicos y los hornos crematorios se encuentran colapsados. Considerando que el índice de mortandad del Departamento es superior al 7 por ciento el más alto del eje troncal", señalan. La CAMIND recuerda que existe la Ley de Gestión de Riesgos que en su artículo 5 numeral 1 establece que todas las personas que viven y habitan en el territorio nacional tiene prioridad en la protección de la vida, la integridad física y la salud. Agregan que el artículo 39 determina que podrá declararse Desastre Departamental cuando la magnitud del evento cause daños de manera tal, que el departamento no pueda atender con su propia capacidad económica y/o técnica, que es lo que está ocurriendo actualmente en Cochabamba.