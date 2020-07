Salud a las autoridades subnacionales: El medicamento ruso contra el Covid que quieren comprar no tiene garantía de efectividad





21/07/2020 - 16:12:24

La Paz, (ABI).- El Ministerio de Salud, a través del viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Miguel Ángel Delgado, instó a las autoridades de los gobiernos subnacionales a realizar inversiones responsables en salud, con criterio científico y técnico, ante la intención de adquirir productos que supuestamente sirven para curar el coronavirus COVID-19. "No se trata de hacer declaraciones para quedar bien con la población, sino, que hay que ser responsables, necesitamos inversiones sí, pero hay que invertir responsablemente", dijo la autoridad, citado en un comunicado de esa cartera de Estado. Esas declaraciones surgen luego que algunos gobiernos departamentales y municipales anunciaron la intención de adquirir el Avifavir, un fármaco de procedencia rusa, el cual aún es objeto de estudio para combatir el coronavirus, aunque los expertos sostienen que no hay pruebas concluyentes sobre su efectividad. "Es un medicamento carísimo y no está comprobada al cien por ciento su efectividad, faltan algunas fases de investigación para declarar que es un medicamento contra el COVID-19", puntualizó Delgado. Algunas autoridades regionales también promueven el uso del dióxido de cloro para el tratamiento de pacientes con coronavirus, sin contar con evidencias científicas sobre su eficacia y sin tomar en cuenta los graves riesgos para el organismo humano, advirtieron autoridades del Ministerio de Salud. En ese contexto, el Viceministro de Gestión del Sistema Sanitario señaló que más bien los gobiernos subnacionales deberían asumir obligaciones en el marco de sus competencias, pues las gobernaciones son responsables de los hospitales de tercer nivel y las alcaldías, de los establecimientos sanitarios de primer y segundo nivel, que demandan inversiones urgentes, ante la crisis sanitaria. "Las autoridades deberían preocuparse más bien de generar la compra de medicamentos básicos (...), comprar trajes de bioseguridad para sus médicos, deben hacer esfuerzos suficientes para poder generar acciones concretas de auxilio a toda la gente que está enfermándose", afirmó.