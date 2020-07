Fiscalía cita a tres testigos por la presunta compra irregular software para la Gestora Pública





21/07/2020 - 16:03:37

La Paz, (ABI).- La comisión de fiscales que investiga la presunta compra irregular de software para la Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo, anunció este martes que citará a tres testigos para declarar sobre este caso, cuyo principal involucrado es el exministro y actual candidato del MAS, Luis Arce Catacora. La fiscal Lupe Zabala explicó que en este caso, el Ministerio Público, abrió dos procesos penales a denuncia de la Gestora Pública, por la adquisición irregular de un software que la entidad nunca llegó a utilizar, lo que provocó un daño económico al Estado de al menos $us 14 millones. "En la denuncia penal interpuesta por la Gestora Pública en contra de ocho ex funcionarios, la Fiscalía se convocará a tres testigos y a personeros de empresas que provisionan software", precisó la representante del Ministerio Público. Como estas empresas son extranjeras, vía cooperación internacional, la Fiscalía gestionará la declaración informativa vía virtual de algunos representantes de esas firmas. Una vez que declaren los testigos, se citará a los implicados en el caso, entre ellos, el exministro Arce. Zabala informó que el gerente general de la Gestora Pública, Sergio Flores, en su declaración de ayer, ratificó la denuncia contra el expresidente ejecutivo, entonces Ministro de Economía, además de otros exfuncionarios de la aseguradora social. Por principio de objetividad y transparencia, la comisión de fiscales emitió requerimientos de información sobre los sindicados a Migración, Servicio General de Identificación Personal (Segip), Servicio de Registro Cívico (Serecí) y a otras instituciones. De acuerdo con las investigaciones preliminares, para la adquisición del software, Arce gestionó la firma de un primer contrato, sin boleta de garantías, por un monto de $us 5 millones, de los cuales, se desembolsaron $us 3 millones, no obstante, la empresa panameña Sysde nunca entregó el bien adquirido. Asimismo, se conoce sobre un segundo contrato, por $us 11 millones, con la empresa Heinsohn Bussiness Technology, que no era para la adquisición del software, sino, para alquilar el derecho de uso del programa.