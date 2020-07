Retienen en Santa Cruz dos camiones que transportaban 60 mil kilos de soya de contrabando





21/07/2020 - 11:17:36

Santa Cruz.- Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el contrabando, en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional, entre el Senasag y el INIAF, técnicos de dichas instituciones con el apoyo de la Aduana Nacional, retuvieron dos camiones que transportaban aproximadamente 60 mil kilogramos de soya de dudosa procedencia. Ernesto Salas García Jefe Departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag Santa Cruz) dio a conocer que, técnicos de la institución a su cargo, con base en el Municipio de Abapo en coordinación con personeros del Servicio Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), realizaron inicialmente el control a uno de los camiones mencionados, solicitándole al conductor la documentación que exige la institución para dar cumplimiento a las normativas sanitarias.



Salas dijo que, el responsable de dicho camión no presentó la respectiva Guía de Movimiento para trasportar los mencionados productos vegetales, “este material agrícola procedía del municipio de Yacuiba, sin embargo, en la documentación que el conductor presentaba, mencionaba que venían de Camiri” dijo el director del Senasag Santa Cruz. En relación al segundo camión que transportaba el mismo producto, fue retenido por técnicos de la Aduana, que apoyados por funcionarios del Senasag y del INIAF, también procedieron a la retención del motorizado por no contar con la respectiva documentación que avala su recorrido legal para el traslado de la soya. “Nosotros procedimos de acuerdo a nuestras competencias como institución sanitaria, de tal manera que, ahora ambos camiones se encuentran en la Aduana para continuar con procedimientos netamente de la mencionada institución” afirmo Ernesto Salas del Senasag . Aseguró también que, este tipo de proceder de los productores, atentan contra la población “esta situación pone en riesgo el status fitosanitario del país, porque los responsables del motorizado no fueron transparentes a la hora de presentar la documentación exigida por los técnicos del Senasag , INIAF y de la Aduana”, aseguró salas.



Dio a conocer también que el personal del Senasag y del INIAF, cumpliendo sus contrapartes del convenio interinstitucional, realizan permanentes controles todos los días en los diferentes puestos de control en este departamento, "continuaremos trabajando de esta manera para evitar que entren productos que atenten contra la población en general" finalizo Ernesto Salas, Jefe departamental del Senasag Santa Cruz