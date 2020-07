¿Bono de Bs 1.000?: Gobierno califica de sinvergüenza e irresponsable la propuesta de Arce





21/07/2020 - 10:16:45

La Paz, (ABI). - Los ministros de Obras Públicas, Iván Arias, y de Trabajo, Oscar Mercado, descalificaron la propuesta que hizo el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, de viabilizar un bono de Bs 1.000 y no de Bs 500 como planteó la presidenta Jeanine Áñez. "Me parece una total impostura y una total sinvergüenzura el querer hacer política con un tema tan sensible como es la salud y la crisis económica", manifestó Mercado, en entrevista con Bolivia TV. Consideró que es "absurdo" el hecho de pretender tapar la falta de voluntad política, los obstáculos que pone la Asamblea Legislativa, con un discurso "absolutamente demagógico y populista". "¿Por qué no lo hizo cuando era Ministro de Economía el señor Arce esa propuesta de lucha contra el hambre? Él nos decía con total descaro que 100 bolivianos era suficiente para llenar una canasta familiar y resulta que ahora cuando no está en gestión, cuando está de candidato, cuando está en campaña, supuestamente, pretende generar estas condiciones", cuestionó. Por su parte, Arias afirmó que el candidato del MAS con sus declaraciones "irresponsables" lo único que hizo fue demostrar su gran diferencia con la Jefa de Estado. "Lo que hizo el candidato es demostrar que existe diferencia entre una persona que es responsable, que es mesurada, que piensa en el futuro y un despilfarrador, un irresponsable, que no administra la economía, un irresponsable que promete más allá de lo que se puede, que no piensa en el futuro, que solo le importa el presente", remarcó en contacto con Unitel. Agregó que a los del MAS lo que les gusta es comprarse aviones, divertirse, hacer canchitas y dejar al país quebrado después de 14 años de bonanza, entonces, en ese contexto, "el señor Arce irresponsable podrá ofrecer incluso hasta 10 mil (bolivianos de bono porque) no sabe administrar la economía familiar". El pasado domingo, la presidenta Áñez anunció la creación del Bono Salud de Bs 500 para beneficiar a tres millones de ciudadanos, pero demandó la cooperación del Legislativo, que congeló el tratamiento de varios préstamos internacionales, que se tramitaron ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país por efecto de la pandemia del coronavirus. "Si la Asamblea nos libera esos recursos, que ya nos aprobaron organismos internacionales, en esta semana nosotros estaremos entregando 500 bolivianos a toda esta población que tanto la necesita, el nuevo bono que se llama Bono Salud", afirmó Áñez. En respuesta, el candidato Arce dijo que no viabilizarán "un bono de 500, sino de 1.000 para todos los bolivianos" y hasta puso su propio nombre: "Bono contra el Hambre".