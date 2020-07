¿Son o no propensos los niños al coronavirus?





21/07/2020 - 09:36:03

VOA.- ¿Son o no propensos los niños al coronavirus? Es una pregunta que todavía no han podido responder muchos expertos y que de acuerdo con Naomi Bardach, doctora y profesora asociada de pediatría y política de salud en la Universidad de California San Francisco, aún no se sabe con certeza. Sin embargo, en el estado de California ha habido un aumento de casos positivos en niños durante el último mes, según el Departamento de Servicios Social estatal en total se ha visto un aumento del 14% de casos positivos entre los centros de cuidado que abrieron en medio de la pandemia. Aunque en comparación con el aumento de casos reportados en todo el Estado, es una cifra pequeña Los cinco condados con más casos en estos sitios son Los Ángeles con 170, Orange con 86, San Diego tuvo 74, Riverside 48 y Fresno 44. En el Área de la Bahía además se reportaron 28 en Santa Clara y 19 en Alameda. Bardach, agregó que todavía no hay suficiente información para saber qué significan los datos y dijo que es “difícil interpretar lo que está sucediendo. ¿Es por qué se están contagiando en casa o es por qué lo han adquirido durante el día?". Las instalaciones de cuidado infantil con licencia, que incluyen centros y programas operados fuera de los hogares de los proveedores, deben informar cualquier caso de COVID-19 entre el personal, los niños y los miembros de la familia a la División de Licencias de Cuidado Comunitario del Departamento de Servicios Sociales de California, quien supervisa las licencias. para instalaciones de cuidado infantil. Hasta el 4 de junio, dichas instalaciones habían reportado 202 casos al departamento. Los datos no incluyen cuántos centros informaron esos casos. De acuerdo con el informe las cifras eran muy diferentes para el 12 de julio, donde el total había se contabilizaba en 998. Alrededor de una quinta parte de esos casos eran de niños, el resto se presentaba entre familiares y personal de los centros. Marcy Whitebook, directora emérita del Centro para el Estudio del Empleo de Cuidado Infantil (CSCCE) con sede en UC Berkeley, el cual investiga políticas para mejorar las condiciones de la fuerza laboral de educación temprana, explicó que esa institución ha solicitado más fondos estatales y federales para que las instalaciones de cuidado infantil permanezcan cerradas hasta que sea seguro abrir, así como el pago de riesgos y el seguro de salud para todos los trabajadores de cuidado infantil. La reapertura de los centros ocurrió a principios de junio, con la premisa de que se pudieran garantizar las medidas de distancia social, así como las pautas de salud y seguridad requeridas para evitar contagios, incluyendo el uso de máscaras y mantener a los niños en grupos pequeños y a seis pies de distancia, tanto como sea posible.