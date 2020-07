Comité Científico: La fecha del 6 de septiembre para las elecciones no es la más apropiada





20/07/2020 - 21:45:41

La Paz.- El Comité Científico Nacional Asesor del Ministerio de Salud, en carta enviada al Tribunal Supremo Electoral, asegura que la fecha del 6 de septiembre para las elecciones no es la más apropiada, debido al creciente número de casos de coronavirus. “En lo que concuerdan la gran mayoría de investigadores es que para planificar actividades sociales masivas como una elección nacional se debería esperar a que la curva epidemiológica de casos activos tenga una disminución sostenida por un lapso de 14 días, situación en la que los miembros del comité apoyan unánimemente”, dice el informe. También se explica que se calculaba que en Bolivia se daría el pico de la epidemia a principios de agosto, cuando se reporten 2.000 casos por día, situación que se adelantó a la fecha. El comité que se encargó de realizar este informe, está compuesto por presidentes de todas las sociedades científicas reconocidas por el Colegio Médico Nacional, representantes de universidades públicas y privadas y otras instituciones. “Como es de conocimiento público, la pandemia por la Covid-19 en Bolivia se encuentra en pleno proceso de desarrollo y las proyecciones de su intensidad para las fechas de comicios electorales estarán en ascenso según los estudios que fueron reflejados en el documento adjunto”, dice la carta. El Comité explica que estas proyecciones están basadas en parámetros técnicos pero enfatiza qué se debe considerar el subregistro de casos que no están contabilizados, y que pueden variar las proyecciones, como por ejemplo: aspectos socioculturales o la debilidad del sistema de salud que agravan y dificultan la atención de pacientes. La velocidad en los contagios también es otra preocupación del Comité Científico, ya que en los últimos 30 días se ha venido registrando nuevos casos por encima del millar diarios, situación que muestra que el pico más alto aún no ha llegado. El Ministerio de Salud ha proyectado que par finales de agosto y principios de septiembre se habrán registrado en el más más de 120 mil casos con aproximadamente 2 mil nuevos infectados cada día. El Comité asegura que dentro de la investigación realizada se ha evidenciado que las proyecciones para esta enfermedad han tenido enormes variaciones en todos los países del mundo; pero en lo que concuerdan la gran mayoría de los investigadores es que para realizar actividades sociales masivas como una elección nacional, se debería esperar a que la curva epidemiológica tenga una disminución sostenida por un lapso de 14 días, situación que los miembros del Comité Científico Nacional asesor del Ministerio de Salud apoyan unánimemente". La nota también explica como motivo para la no realización de las elecciones este 6 de septiembre, que "la enorme debilidad del sistema de salud en infraestructura, equipamiento, insuficiencia de recursos humanos, de laboratorios, impide atender la creciente necesidad de atención a los ciudadanos afectados por la pandemia". La carta del Comité Científico fue recibida este lunes por el Tribunal Supremo Electoral, ente que deberá evaluar este informe científico para determinar si las elecciones se realizan en la fecha prevista o perfila una nueva en base a la reducción de casos de coronavirus en el país que a la fecha marca más de 2 mil infectados por día.