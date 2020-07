Dos positivos a COVID-19 fueron aislados: Detención domiciliaria para 49 jóvenes que organizaron una fiesta clandestina





20/07/2020 - 15:43:28

Santa Cruz, (ABI).- La justicia determinó dar detención domiciliaria para los 49 jóvenes que fueron detenidos en una fiesta electrónica, en tanto, otros dos están aislados tras dar positivo al COVID-19, informó el subcomandante Departamental de Santa Cruz, Richard Cordero. La autoridad policial lamentó la actitud de los jóvenes y la falta de control de sus padres, de acuerdo a un boletín del Ministerio de Gobierno. Recordó que, la semana pasada, se sorprendió, en plena pandemia por el nuevo coronavirus, a 53 jóvenes, entre ellos menores de edad, en una fiesta electrónica. La justicia determinó detención domiciliaria para 49 de esas personas personas por el delito de atentado contra la salud pública, en tanto, dos de ellos están aislados tras dar positivo al COVID-19. "Recomendar a los padres de familia no perder el control de sus hijos, ellos deben saber dónde están, no puede ser que estén en una fiesta 53 jóvenes en una pandemia tan alta; por el bien de su familia, de sus papas, abuelos, hermanos, algunos tal vez tienen hijos y van a contagiar a más personas y su familia", declaró el jefe policial. La autoridad advirtió que los controles serán estrictos e hizo un llamado a los muchachos de ambos sexos a tener raciocinio y no concurrir a fiestas o cualquier evento, en estos días donde la pandemia del nuevo coronavirus está en aumento. A la fecha, Santa Cruz tiene el mayor porcentaje de enfermos, cuya cifra alcanza los 29.754. En Bolivia hay 59.582, de ellos 38.878 corresponden a contagios activos. Los recuperados suman 18.553 y los descartados, 60.182. En tanto, los sospechosos llegan a 8.646.