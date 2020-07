Nosocomios municipales al límite: Revilla pide a las cajas de salud que habiliten un hospital exclusivo para atender casos de coronavirus





20/07/2020 - 15:16:13

La Paz, (AMN).- Ante el incremento diario de casos de COVID-19 en el municipio de La Paz, el Alcalde Luis Revilla pide a las 'cajas de salud', que conforman la seguridad social a corto plazo, habilitar un hospital exclusivo para pacientes con la enfermedad. Dijo que los nosocomios ediles La Portada y Cotahuma ya están al límite de capacidad. ‪”La Caja Nacional de Salud y las Cajas sectoriales que cuentan con ingentes recursos deben habilitar un hospital exclusivo COVID-19 para atender a sus asegurados sin pretender comprar servicios al Hospital del Tórax ni al Hospital de Clínicas, pues hacerlo dejaría sin servicio a la población de menos recursos y que no tienen ningún seguro. Esto se les viene pidiendo hace meses a las Cajas, ¿qué están esperando?”, escribió el burgomaestre en sus redes sociales. Explicó que el Hospital de Clínicas y el Hospital del Tórax, que “dependen de la Gobernación de La Paz, Gobierno Nacional y de sus sindicatos, dicho sea de paso”, deben convertirse en nosocomios exclusivos de coronavirus. “La Gobernación y el Gobierno deben, al ser sus dependencias, dotar de todos los insumos de bioseguridad y si es necesario de personal adicional o sustituto que no puede o no quiere trabajar en estos Hospitales de Miraflores”, afirmó Revilla. “Nos acercamos a los 6.000 casos activos y a los 500 recuperados. Aún hay espacio en el Centro de Aislamiento para pacientes leves pero nuestros hospitales municipales exclusivos COVID-19 están llenos”, detalló el Alcalde. En el municipio de La Paz, hasta la fecha hay 5.793 pacientes activos con el virus y 107 están en los centros de salud de La Portada y Cotahuma. Respecto a las clínicas privadas, dijo que también tienen que ampliar sus capacidades de atención para quienes puedan cubrir los servicios, caso contrario, estas personas ocuparán espacios en el sistema público, “bloqueando espacios para quienes no pueden pagar ni acudir a una clínica privada”. “Hemos y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo desde nuestros hospitales municipales pero el tercer nivel de atención, es decir, los hospitales del Complejo de Miraflores deben de una vez asumir también su responsabilidad”, afirmó Revilla en sus redes sociales. Acompañó su publicación con el reporte diario de la pandemia en la urbe, en el que especifica que ayer se registraron 519 contagios.