Rafael Quispe: Miembros del TSE terminarán en la cárcel si no anulan personería del MAS





20/07/2020 - 13:27:32

Erbol.- El coordinador con Movimientos Sociales del Gobierno, Rafael Quispe, sostuvo que los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) terminarán en la cárcel, al igual que sus antecesores, si es que no anulan la personería jurídica del MAS. El funcionario se pronunció a propósito de la polémica surgida por declaraciones del candidato presidencial del MAS, Luis Arce, quien reveló datos de encuestas, lo cual está prohibido por la Ley del Régimen Electoral. Quispe afirmó que el caso de Arce es similar al registrado en Beni en 2015, cuando la lista de Ernesto Suárez en las elecciones regionales fue eliminada porque su jefe de campaña difundió una encuesta interna. “Sí actúan de esa forma, tarde o temprano van a llegar y terminar en la cárcel, si no anulan la persona jurídica (del MAS), porque la conducta, el hecho es muy similar a lo que ocurrido en Beni”, manifestó. Quispe manifestó que si el TSE no procede a anular la personería el MAS, incurriría en el tipo penal de incumplimiento de deberes. Recordó que el año pasado, cuando dijo que los entonces vocales del TSE irían a la cárcel, fue criticado y tildado como "autoritario", pero después aquello se hizo realidad puesto que las exautoridades electoral fueron privadas de su libertad en el caso fraude. También señaló que el Órgano Electoral debería tomar en cuenta de que “el pueblo se puede movilizar”. No obstante, el coordinador aseveró que no habrá elecciones el 6 de septiembre, como estaba previsto, debido a la pandemia que se vive.