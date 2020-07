Trinidad: Advierten con suspender atención en centro centinela de coronavirus por falta de pago a personal





20/07/2020 - 13:24:09

Trinidad, (ABI).- El Centro Centinela que atiende pacientes con coronavirus COVID-19 en Trinidad advierte con suspender el servicio de emergencia por falta de pago a su personal en junio, informó el lunes el director de ese recinto, Ronald Gutiérrez. "Llevamos un mes sin pago y estamos a más de medio mes de julio y no se nos cancela sueldos, por parte de la Gobernación, pese a que nos han pedido informe tras informe, pero hasta ahora no tenemos respuesta", informó. Reveló que habían decidido paralizar actividades, pero debido a necesidad de la gente que acude a los consultorios externos se continuó trabajando, pero podrían no atender emergencias. Informó que a diario atienden a más de 80 pacientes, además de prestar servicios de radiografía, laboratorio, internación y emergencias. Gutiérrez dijo que actualmente se tiene 10 pacientes internados porque se registró un silencio epidemiológico, pero se prevé que aparecerán más contagiados porque la población no acata las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus. El secretario departamental de Desarrollo Humano, Erick Vallejos, afirmó que se tenía previsto el pago de sueldos de junio al personal de salud, pero la Gobernación tuvo un desfase por el pago del bono de riesgo de vacunación. "Eso restó el monto económico que se tenía previsto para cancelar deudas pendientes, como los sueldos del mes de junio, debido a esa razón actualmente nos falta liquidez para cancelar las deudas, esperamos una pronta asignación de flujos", agregó.