Gobierno decreta atención médica gratuita para personas en situación de calle





20/07/2020 - 11:46:55

La Paz, (ABI). - El Gobierno, a través del Decreto Supremo 4290, determinó otorgar la atención gratuita de salud por COVID-19 a las personas en situación de calle y a toda la población en situación de riesgo social, que no se adscribieron al Sistema Único de Salud (SUS) o no cuentan con cédula de identidad. Por tanto -según el artículo 2 de la mencionada normativa- a las personas de este sector, para acceder al servicio de salud por COVID-19, "no se solicitará adscripción previa al SUS ni presentación de CI en los distintos niveles de atención, con la finalidad de garantizar el derecho a la vida y a la salud" de todos. Además, en la disposición adicional única del Decreto, se establece que el Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) otorgará la cédula de identidad a las personas que sean atendidas en el marco de esta normativa, con carácter gratuito, previa gestión de los gobiernos autónomos u otra entidad pública. Las personas en situación de calle se constituyen en uno de los sectores más vulnerables en la actual pandemia porque, precisamente, por su condición están más expuestas al virus sin poder mantener el aislamiento domiciliario u otras medidas recomendadas para contener la propagación de la enfermedad.