Ministerio de Salud advierte con procesos legales a quienes promuevan uso del dióxido de cloro





20/07/2020 - 11:38:53

La Paz, (ABI).-El Ministerio de Salud anunció que iniciará procesos legales en contra de las personas que promuevan el uso del dióxido de cloro como tratamiento para el coronavirus COVID-19, pues aún no hay base científica sobre la efectividad de este químico para curar la enfermedad. A través de un comunicado, esa cartera de Estado advirtió que "los promotores de esos irregulares procedimientos experimentales (no científicos) serán procesados con todo el rigor de la ley por atentar a la salud pública de la población, frente a la pandemia del COVID-19". Asimismo, el boletín institucional da cuenta que el autodenominado "Comité Boliviano de Solución de Dióxido de Cloro" carece de reconocimiento institucional y lamentó que esa entidad haya publicado protocolos de tratamiento para el coronavirus, en base a esa solución desinfectante. "Dichos protocolos no tienen ninguna base científica, lo que representa que su aplicación pone en alto riesgo la vida del pueblos boliviano", agrega el comunicado del Ministerio de Salud. El fin de semana, el Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, informó que el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz está a la espera de la evaluación que haga el Comité Científico y las universidades sobre el uso del dióxido de cloro como tratamiento para el COVID-19. "Los comités científicos son vitales. En el caso de La Paz, hemos decidido que el Comité Científico esté conformado por gente que cree y no cree en el dióxido de cloro. Hemos pedido que nos den, hasta el martes, un veredicto para que como COED (determinemos su uso). Que el Comité Científico nos diga "esto es lo que hay que hacer o no"", aseguró la autoridad en el programa Primero la Verdad, difundido el domingo por Bolivia Tv. La Asamblea Departamental de La Paz y otras Asambleas como la de Oruro, incluido el Senado Nacional, aprobaron en pasado días el uso el dióxido de cloro como tratamiento contra la enfermedad. Al respecto, Arias sostuvo que esas entidades "están obligando a los gobernadores" a usar este remedio y calificó de "irresponsable" este accionar. "Eso es una irresponsabilidad, no puede ser. El dióxido de cloro no está demostrado científicamente", fustigó la autoridad. En ese marco, el Ministerio de Salud estableció que "es el único que puede emitir protocolos de tratamiento en forma oficial, refrendados por el Comité Científico Nacional COVID-19; asimismo, se instruye a los SEDES, como corresponde, garantizar el cumplimiento de las normas nacionales contra quienes pongan en riesgo la salud de la población".