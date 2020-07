¿Marcos Rodríguez, será el nuevo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol?





20/07/2020 - 09:47:21

Los Tiempos.- Tras el fallecimiento del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, por Covid-19, la pregunta que quedó en el aire es ¿quién debe quedarse al mando de la FBF por lo que resta de esta gestión (2018-2022)? La normativa actual de la FBF presenta una ambigüedad sobre que debe suceder en el momento que exista una ausencia definitiva del titular de la FBF. El artículo 37, en el inciso 8, del Estatuto de la FBF señala: “En caso de que se produzca una vacante del cargo de presidente, el primer vicepresidente ejercerá sus funciones hasta el siguiente congreso, en el que se elegirá a un nuevo presidente para el resto del mandato de conformidad”. Hasta acá todo indica que Marcos Rodríguez, primer vicepresidente de la FBF y representante de la División Aficionados, es quien continuaría de manera interina al mando de la FBF hasta convocar a un congreso, para elegir al nuevo mandamás de la federación, que concluya la gestión de Salinas. Sin embargo, en el artículo 27 del Reglamento al Estatuto de la FBF, en su inciso 4 señala que “en caso de ausencia definitiva del presidente, los vicepresidentes podrán asumir el cargo en estricto orden de prelación”. Además en el siguiente inciso explica que solo en el caso que ninguno de los vicepresidentes pueda asumir el cargo el comité ejecutivo se convocará un congreso. “En caso que ninguno de los vicepresidentes asumiera el cargo, el comité ejecutivo deberá convocar a un congreso en un plazo no superior a treinta (30) días calendario para que proceda a la elección de un nuevo presidente que desempeñará sus funciones hasta la finalización del mandato vigente”, señala el inciso 5 de dicho artículo. Sin duda este tema generará un nuevo duelo entre los integrantes de la cúpula del balompié boliviano, ya que Rodríguez no cuenta con todo el apoyo de la dirigencia nacional, sobre todo en la División Profesional. Esta es la normativa sobre el tema Artículo 37 del Estatuto de la FBF

6. Si el presidente está ausente o no está disponible, el primer vicepresidente ejercerá sus funciones. En caso de ausencia de éste último, el segundo vicepresidente ejercerá sus funciones. 8. En caso de que se produzca una vacante del cargo de presidente, el primer vicepresidente ejercerá sus funciones hasta el siguiente congreso, en el que se elegirá a un nuevo presidente para el resto del mandato de conformidad con lo estipulado en el Artículo 25 y el párrafo 2 del Artículo 32 del presente Estatuto. Artículo 27 del Reglamento de la FBF

4. En caso de ausencia definitiva del presidente, los vicepresidentes podrán asumir el cargo en estricto orden de prelación. 5. En caso que ninguno de los vicepresidentes asumiera el cargo, el comité ejecutivo deberá convocar a un congreso en un plazo no superior a treinta (30) días calendario para que proceda a la elección de un nuevo presidente que desempeñará sus funciones hasta la finalización del mandato vigente. Artículo 25 del Estatuto de la FBF (Sobre elecciones)

2. Las elecciones del presidente de la FBF se celebrarán de la siguiente manera: a) Será por votación secreta por parte del total de los delegados de los miembros de la FBF. b) Se requerirá que alguno de los candidatos alcance dos tercios de los votos para la elección del presidente del FBF y su respectiva lista de integrantes del comité ejecutivo. c) Si ningún candidato obtuviera los dos tercios en la primera votación, solo los dos candidatos que recibieron el mayor número de votos procederán a la segunda votación, la que se realizará en forma inmediata. Para la segunda votación, a efectos de la elección del presidente de la FBF y su respectiva lista de integrantes del comité ejecutivo, se requerirá la mayoría simple (más del 50%) de los votos emitidos válidos de los delegados presentes. En caso de empate en la segunda votación, saldrá elegido el candidato que hubiese obtenido la mayor cantidad de votos en la primera votación. Estos son los miembros del Comité Ejecutivo Primer vicepresidente: Marcos Rodríguez

Segundo vicepresidente: Robert Blanco

Director División Profesional: Jaime Cornejo

Director División Profesional: Antonio Decormis

Director División Aficionados: Rolando Aramayo

Directora División Aficionados: Lily Rocabado