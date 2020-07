La Paz: Juzgados atenderán causas en la modalidad de teletrabajo a partir de este lunes





20/07/2020 - 09:28:28

Erbol.- El Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió este domingo en reunión de emergencia, que a partir de este lunes, las actividades judiciales serán atendidas bajo la modalidad del teletrabajo ante la preocupante propagación de casos de COVID-19. El decano del Tribunal Iván Campero, en ejercicio de la presidencia del TDJ, informó que la medida busca preservar la salud de los funcionarios, litigantes, abogados y población en general. La jornada regirá a partir de este lunes 20 hasta el viernes 31 de Julio, 2020, de horas 08:30 a 14:30 p.m., debiendo todos los funcionarios de manera obligatoria habilitar sus números de WhatsApp para la coordinación interna y atención externa en el caso de los secretarios de Juzgados, Tribunales y Salas. Asimismo, se ha dispuesto la realización de audiencias con normalidad bajo la modalidad virtual. Por otra parte, Vocales y Jueces, asignarán personal estrictamente indispensable para la recepción y remisión de la documentación dirigida a su despacho judicial, debiendo tener presente el cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias y estrictas. La recepción de la documentación por la plataforma de atención al público e informaciones, y de la Oficina Gestora de Procesos se realizará por turno dispuesto por los responsables, garantizando el funcionamiento con normalidad de tales reparticiones. Así también, aclaran y establecen que todas las solicitudes (memoriales, apelaciones y documentación en general) dirigida a las Salas, Tribunales y Juzgados que no tienen ingreso de la documentación a través de la Plataforma de Atención al Público y la Oficina Gestora de Procesos, deberán ser presentados y recepcionados por la Plataforma de Atención al Público e información pudiendo comunicarse al número de celular 60621357. La atención en los asientos judiciales que se encuentran en provincias será a través de medios telemáticos mediante secretaría del Tribunal o Juzgado, así como por el buzón judicial pudiendo comunicarse al número de celular 76799405. Campero explicó que los abogados y público litigante, que no reciban la atención en la modalidad virtual, deberán hacer conocer dicha circunstancia ante la Jefatura de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura para fines correspondientes. Se ha instruido al personal de seguridad del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, permitir el ingreso de personal únicamente autorizado a instalaciones y no así del público litigante debido a la modalidad de teletrabajo.