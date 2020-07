Oscar Ortiz fue ingresado en terapia intensiva por complicaciones en su salud





16/07/2020 - 22:14:01

La Paz, (ABI).- El ministro de Economía, Óscar Ortiz, fue ingresado a terapia intensiva para tener un control más riguroso de su salud, luego de presentar falta de aire (disnea) y aumento de la frecuencia respiratoria, a causa del COVID-19 que le fue diagnosticado hace cuatro días. "El día de ayer el Sr. Ortiz presentó una evaluación progresiva desfavorable de su estado. Se constató falta de aire (disnea) y aumento de la frecuencia respiratoria, a pesar de las medidas de sostén implementadas hasta el momento. Además, se obtuvieron parámetros de inflamación elevados en los estudios realizados", informó el Ministerio de Economía, en un comunicado de prensa. Tras el consentimiento de su familia, la autoridad fue trasladada a terapia intensiva para poder tener un control más riguroso y responder de manera más adecuada, en caso de que fuera necesario. Actualmente, Ortiz se encuentra con ventilación mecánica no invasiva, es decir con una máscara que permite dar más flujo de oxígeno. "No ha sido necesaria su intubación", aclaró en Ministerio de Economía. En el transcurso de este jueves, Ortiz refirió sentirse "bastante mejor". No obstante, el equipo de salud continúa acompañándolo de cerca, informó el Ministerio de Economía. El parte médico del 14 de julio, daba cuenta que Ortiz recibía apoyo de oxígeno suplementario y se encontraba internado, con compromiso pulmonar leve a moderado.