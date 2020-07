Salvador Romero tiene la responsabilidad de llevar adelante o no las elecciones: Murillo





16/07/2020 - 20:23:32

La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, responsabilizó este jueves al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, de llevar adelante o no los comicios generales el 6 de septiembre de este año, ante el acelerado incremento de casos de coronavirus en el país. "La responsabilidad la tiene Salvador Romero de llevar adelante o no las elecciones, están en su cancha, las cosas se están complicando cada día más (por el coronavirus)", afirmó Murillo, durante una entrevista en el programa Sin Compostura de Radio Marítima. La autoridad expresó su preocupación por el incremento de pacientes con COVID-19 en todo el país, pero principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto. El miércoles, el Ministerio de Salud registró 1.351 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 547 se registraron en el departamento de Santa Cruz, que volvió a liderar la lista de nuevos infectados, le sigue Cochabamba con 276 y La Paz con 260. Con esos datos, la cifra total de contagios con la enfermedad ascendió a 52.218 en el país, mientras que los decesos sumaron 1.942. De acuerdo con proyecciones del Ministerio de Salud, el pico más alto de contagios de coronavirus se registrará a principios de septiembre. El 23 de junio, el actual ministro de Economía, Oscar Ortiz, responsabilizó a la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, y al Órgano Electoral de los contagios por coronavirus que puedan registrarse durante la campaña electoral, que se llevará a cabo entre julio y agosto. El 21 de junio, la presidenta Jeanine Añez promulgó la Ley 691, que fija las elecciones nacionales para el 6 de septiembre. La mandataria advirtió que los candidatos presidenciales de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y del MAS, Luis Arce, deben asumir la responsabilidad por las posibles consecuencias ante el aumento sostenido de casos con COVID-19, tras presionar para que se efectúe el proceso eleccionario.