Alcaldía de Potosí no descarta encapsulamiento por zonas si persisten las aglomeraciones





16/07/2020 - 20:20:14

La Paz, (ABI).- La Alcaldía de Potosí no descarta aplicar el encapsulado por zonas si la población y comerciantes no cooperan con el cumplimiento estricto de la cuarentena condicionada, vigente hasta el 31 de julio, advirtió el jueves el intendente Robinson Jaramillo. "Pedimos a la población y a los comerciantes que no creen desorden (...) estamos viendo problemas en el mercado Uyuni, ya hemos cerrado la calle Ortega, si es necesario lo volveremos a hacer", indicó. Tras la flexibilización de la cuarentena en la urbe potosina, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) pidió corresponsabilidad de la población para retomar las actividades en orden, evitando generar focos de contagio. El control a la obediencia de las disposiciones del COEM continua con rigor, sobre todo en los centros de abasto, como el mercado Uyuni y la calle Ortega, donde se detectaron aglomeraciones, inclusive obstaculización del tráfico vehicular. "El comercio informal en Potosí está totalmente prohibido, ellos están invitados a formar parte de los mercados de la ciudad", advirtió Jaramillo. Durante los operativos de control, la Intendencia de Potosí notificó a decenas de comerciantes en vía pública, sobre la prohibición de esa modalidad de actividad económica.