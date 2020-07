Arturo Murillo: Los dos tercios del MAS en la ALP han entrado en guerra contra el pueblo





Santa Cruz, (ABI)- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió el jueves que los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa, están en guerra contra el pueblo boliviano. "Hay dos tercios en el Parlamento que han entrado en guerra, no con el poder Ejecutivo, sino con el pueblo; primero, no quieren aprobar ningún tipo de créditos para que demos mayor bonificación a la gente, no para hacer política, sino porque hay gente que necesita, porque estos cuatro meses de pandemia hubo mucho daño a la economía (...) y para mejorar la salud que en estos 14 años ha estado absolutamente abandonada", afirmó Murillo, citado en un boletín de prensa. El Órgano Ejecutivo en reiteradas oportunidades solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar un proyecto de Ley de créditos que busca atender el tema de Salud, reactivación de la economía y bonificaciones para la ciudadanía. Son 327 millones de dólares que aún no aprueba el Legislativo, lamentó. Murillo apuntó a Evo Morales como el autor de la conducta de los diputados y senadores del MAS, porque no sólo bloquea los créditos, sino otros temas administrativos. Sin embargo, dijo que el Ejecutivo está buscando "otros canales y otras formas para avanzar, como es el caso de ascensos de generales de las Fuerzas Armadas y otros". Hubo otra ley que pretendió inmovilizar a la Policía y el Ejército, pero se introdujeron recursos constitucionales y se pudo paralizar esa norma, señaló. Hasta el momento -aseguró la autoridad- la Asamblea Legislativa no ha logrado hacer daño al Ejecutivo, pero esos dos tercios se han vuelto dañinos para el pueblo boliviano.