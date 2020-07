Murillo afirma que en el caso de los respiradores españoles se cortó todas la cabezas que había que cortar





La Paz, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró el jueves que, en el caso de supuesto sobreprecio en la compra de respiradores españoles, se procesó a los responsables y no se actuó como el Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo gobierno fue contemplativo y encubrió varios casos. "Yo voy a esperar a que concluya la investigación sobre los respiradores, pero claramente fue armado por Valenzuela y Humérez; Navajas tendrá que explicar por qué firmó lo que hizo y si es parte de la corrupción o no, pero sí puedo decir, hemos actuado con prontitud para cortar de raíz", aseveró, citado en un boletín de prensa. Destacó la actitud del Gobierno nacional, que "cortó todas la cabezas que había que cortar", no como el MAS, que dejó en la impunidad varios hechos de corrupción, durante 14 años. "Una clara muestra es del Fondo Indígena o las interpelaciones que se realizaban en la Asamblea Legislativa por casos de corrupción a los ministros; estos salían aplaudidos" , remarcó.