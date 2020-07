El Alto: FELCC alerta que está colapsando con el levantamiento de cadáveres y la falta de apoyo de otras entidades





16/07/2020 - 20:00:49

Erbol.- La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto alertó que está atravesando problemas por la cantidad de cadáveres que debe levantar cada día en la ciudad, en condiciones de insuficientes equipos de bioseguridad e incumplimiento de otras entidades que, por protocolo, deberían coadyuvar en la labor. “Es la Policía lamentablemente que está colapsando con estos levantamientos de cadáveres”, dijo este jueves el coronel Walter Sossa, director de la FELCC-El Alto. El jefe policial indicó que sólo el miércoles la FELCC atendió siete levantamientos de cadáver en El Alto. Explicó que, de acuerdo con la Guía de Manejo de Cadáveres del Ministerio de Salud, es esa labor deberían participar, además de la Policía, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), sin embargo, ambas entidades no están cumpliendo con su rol. Sossa detalló que la Policía se debería limitar sólo a verificar si existen indicios de violencia en las muertes, mientras que el IDIF y el Sedes deben encargarse del certificado de defunción y la prueba COVID. “Hemos tenido siete casos el día de ayer que lamentablemente continúan en sus domicilios o están en algún lugar todavía esperando que el Sedes realice la prueba y el IDIF pueda emitir un certificado de defunción. Necesitamos el compromiso de estas instituciones”, manifestó el Director de la FELCC. El jefe operativo de dicha unidad policial, coronel Rafael Cáceres, corroboró que la FELCC está realizando sola los levantamientos de cadáveres, sin el concurso de las otras entidades. El coronel Sossa agregó que se requiera también del compromiso de la Gobernación y la Alcaldía de El Alto, para habilitar más espacios destinados a la disposición de cadáveres, dado que cementerios se están hacinando. Alertó que, de existir estas condiciones, las familias están siendo orilladas a realizar entierros clandestinos, poniendo en riesgo su salud. Policías contagiados El Director de la FELCC llamó también a la Gobernación y Alcaldía a que se cumpla con entrega de material de bioseguridad, dado que los efectivos se están contagiando coronavirus en su labor. “Ya tenemos seis efectivos policiales más que sean contagiados por el trabajo que estamos realizando y es precisamente porque no tenemos los elementos de bioseguridad”, sostuvo.

Aclaró que la Policía está dotando de equipos de bioseguridad para los efectivos, pero no son suficientes, dado que todos los días se descartan.