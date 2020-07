Colombia Previene: Plataforma que une a empresarios locales para afrontar la crisis





16/07/2020 - 16:31:59

VOA.- La crisis económica ha generado un desplome en las economías. Muchos empresarios han tenido que cerrar o despedir a sus empleados porque sus negocios están completamente quitos. Esa fue la razón que llevó a la agencia de publicidad digital Digitarianos a desarrollar Colombia Previene, una plataforma que está permitiendo a sus clientes estar en contacto y ayudarse entre ellos en medio de la crisis sanitaria que ha trastocado el día a día de todos. “Esto nos hizo pensar que podría existir una plataforma digital, donde los pequeños, grandes y medianos empresarios se pudieran registrar y pudieran empezar a hacer contactos efectivos comerciales, con el fin de hacer que la economía se mueva y generar círculos comerciales para que no se desplome la economía como tal”, dijo a la Voz de América María del Socorro González, Gerente General de Digitarianos. Después de que un usuario se inscribe, la agencia cuenta con un equipo que hace conexiones entre empresas similares o pudiesen retroalimentarse con su par. “Le preguntamos a un empresario qué hace, qué ofrece y qué necesita. Hay empresarios que donan cosas, personal que necesitan capital y que necesitan diferentes temas para poder seguir trabajando, entonces con los empresarios que se van inscribiendo, pues lo que hacemos es buscar cómo se pueden vincular entre ellos para hacer temas de negociación o si están donando algo, a quién le puede servir lo que tú puedes estar ofreciendo”, explica María del Socorro. El único requisito que exigen la iniciativa es que sean empresas que están legalmente constituidas. Hasta el momento, 1.610 empresas se han inscrito de manera gratuita y se han registrado más de 1.100 conexiones. Dentro de estas, se encuentran campesinos, así como empresarios del sector tecnológico, desarrolladores de páginas web, agencias de publicidad, entre otros. “Tenemos muchas personas que tienen empresas de consultoría, que también el tema de consultoría quedó muy quieto. Personas que ofrecen talleres y consultoría a las empresas, también tenemos muchas personas del sector manufactura, ropa interior, de vestidos de baño”, cuenta María del Socorro. Uno de ellos es Felipe Herrera, presidente de la compañía Tengo Ideas, empresa se dedica a apoyar a empresarios y emprendedores a crear, crecer y fortalecer sus negocios. “Ayudo en temas que van desde planeaciones estratégicas hasta estrategias de comunicaciones, creaciones de productos, metodología de acceso la inteligencia colectiva entre las organizaciones”, explicó Herrera a la VOA. Desde que comenzó la cuarentena en Colombia, a finales de marzo, Felipe se enteró de la iniciativa, y lo que más le llamó la atención fue la posibilidad de generar conexiones entre empesarios. Al inscribirse a Colombia Previene, dispuso su ayuda para facilitar de su conocimiento a los empresarios y fue contactado por la plataforma para realizar este trabajo, y fue así como abrió sesiones de una hora y media, abiertas a cualquier persona que necesitara apoyo. Hasta la fecha, dice Felipe, ha atendido a más de 45 empresas y emprendimientos brindándoles sesiones de facilitación completamente gratis. “Para mí, el beneficio ha sido la confirmación de que lo que yo les digo a los empresarios (…) Entre más valor pueda poner uno afuera es la forma como la gente puede conectar. Esto me llevó a ampliar el alcance, y esta semana estamos lanzando una plataforma que es encendidos.co. Ampliar esto que llegó con los emprendedores llegando a más personas”, cuenta.



Temas económicos críticos María del Socorro afirma que una de las situaciones más críticas de los empresarios es el desplome de las ventas y los despidos masivos. Otro factor importante es que muchos no estaban preparados para la venta digital. “Les tocó empezar también a pensar un poco en digital y empezar a tener estrategia digital y empezar a entrar en un mercado totalmente diferente al que estaban acostumbrados a usar normalmente”, contó a la VOA. Felipe agrega que muchos se han visto afectados en su facturación, pero que así mismo se han abierto oportunidades que antes no habían: “Para la mayoría, el tener que acelerar sus procesos para adaptar sus negocios al mundo digital ha hecho que negocios que antes no facturaban nada digitalmente, ahora el ingreso depende del mundo digital”. Además, para él, es clave el emprendimiento para enfrentar el reto económico que ha generado la pandemia y mitigar el impacto, pero además “porque es en los emprendedores y en esas empresas donde están las ideas, la tecnología y las nuevas formas para hacer negocios. Entonces, apoyar el emprendimiento es como una misión personal que tengo para sacar esto adelante”.



Nuevas plataformas A través de la iniciativa en la Colombia Previene, llegaron empresarios que no tienen dónde comercializar sus productos, situación que llevó a la creación de dos plataformas más. “El campesino que cultiva, produce y no tiene a quién comercializar sus productos porque llevarlo a la central de Abastos, les pagan muy mal y pierden mucho dinero. No existían plataformas que pudieran comercializar, comprarles los productos a los campesinos”, cuenta Gónzalez, razón que los llevó a crear un nuevo proyecto, llamado La Ñapa. “Lo que hacemos es comprarle el producto directamente al campesino y venderlo, a través de estrategia digital al consumidor final”, agrega la gerente de esta plataforma digital de e-commerce. A través de esta plataforma, cualquier persona puede comprar productos del campo a domicilio. Actualmente, dice González, está vendiendo entre 20 y 30 mercados al día: “lo que hace que tengamos un flujo interesante de comercialización de los productos de los campesinos”. Hasta la fecha, se han inscrito casi 450 productores y, actualmente, casi un 70 por ciento está vendiendo sus productos. Así mismo, se han realizado conexiones con diferentes empresas entre sí para desarrollar un proyecto de turismo llamado ‘Más experiencias’, que nace de la necesidad de operadores turísticos que no están en funcionamiento y necesitan comercializar sus productos turísticos. Claramente, “hoy en día está muy quieto, pero también les estamos ayudando a prepararse para que en el momento en que la crisis empiece como a bajar un poco y la gente pueda salir, pues tenga donde entrar a comprar productos que turismo”. Actualmente, la agencia digital de publicidad está desarrollando otra plataforma para que los usuarios inscritos a Colombia Previene se puedan contactar directamente. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2,7 millones de empresas podrían cerrar, lo que implicaría la pérdida de 8,5 millones de empleos. El comercio, por su parte, perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, y el turismo por lo menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo.