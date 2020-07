Consejos de INTI: ¿Se debe usar protector solar dentro de casa? ¡Por supuesto!







La Paz.- La luz del celular o la computadora pueden causar manchas en la piel. Un experto explica la importancia de usar filtro solar, aunque se lleve una vida al interior y con poca exposición al medio ambiente.



Sin duda el protector solar es un aliado fundamental en el cuidado de lapiel. Aunque muchos tienen la falsa creencia que este producto solo se debe utilizar cuando se está expuesto al sol, lo cierto es que, para proteger la piel de manera efectiva, su aplicación es necesaria en todo momento y bajo cualquier clima: en exteriores e interiores, cuando hace frío y cuando hace calor.



La Dra. Denise Valdivia, especialista en Dermatología, explica que incluso cuando las personas están en lugares cerrados, la piel se expone a espectros de radiación electromagnética, en acciones cotidianas y tan sencillas como estar en habitaciones con ventanas, mirar el celular, ver televisión o estar frente a la computadora.



“Existen al menos dos tipos de rayos solares que pueden resultar dañinos para lampiel: los rayos UVA y los UVB. Por ejemplo, cuando las personas estan en interiores, aunque la mayoría de las ventanas no permiten la filtración de los rayos UVB, los rayos UVA sí pueden penetrar a través de ellas”, profundiza Valdivia.



¿Qué son los rayos UVA y UVB? los UVA componen el 95% de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la piel y puede penetrar muy profundo hasta llegar a las células de la dermis. Por otro lado, los UVB constituyen el 5% de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra, pero su impacto, puede penetrar más fuerte en la epidermis ya que esta radiación es la responsable, por ejemplo, del bronceado y quemaduras solares.



Según Valdivia, en los lugares cerrados existe otro espectro al que se conoce como luz azul, que es toda aquella radiación a la que se está expuesto constantemente y de forma inevitable: como la que entra a la casa por la ventana, la que emiten lámparas artificiales, los dispositivos electrónicos, televisores y celulares entre otros.



“Día a día las personas están expuestas a este tipo de emisión de luz, y sus efectos negativos se traducen en arrugas, hiperpigmentación focal o difusa, flacidez, tono de piel apagado, tendencia a la deshidratación y una mayor predisposición a cáncer de piel”, afirma la experta.



La situación mundial frente al COVID-19,generó un cambio no sólo en la vidalas personas, sino también en la rutina diaria del cuidado de la piel. Si bien la cuarentena permitió una disminución a la exposición solar, se incrementó el uso de dispositivos electrónicos, tanto en adultos, como en niños, por el “Home Office” y las clases virtuales, aesto se suma, el daño oxidado en nuestras células secundario al estrés producido por el confinamiento. “Por estos motivos es fundamental el uso del protector solar tanto dentro como fuera de casa”, dice Valdivia.



¿Cómo utilizar el protector solar?



Aplicar en las zonas fotoexpuestas como la cara, el cuello y las manos. La experta recomienda repetir este hábito cada tres o cuatro horas. Es importante tomar en cuenta que, así las personas trabajan desde casa o en una oficina, deben aplicar protectores solares que protejan del infrarrojo y la luz visible.



“Es importante evitar que el espacio donde las personas desarrollan sus actividades laborales, estén cerca de una ventana para disminuir la exposición, además, en lo posible, es recomendable limitar el uso de dispositivos electrónicos y estar siempre bien hidratado”, sugiere Valdivia.



¿Qué protector solar debo utilizar?



Escoger un protector solar adecuado a las necesidades de cada piel y con una textura agradable, será la clave para hacer de éste un hábito diario. “La evaluación dermatológica por un especialista es fundamental”, resalta la doctora.



Existen varias marcas de protectores solares, por ejemplo, Niveaque tiene una amplia gama de protectores, en diferentes factores ycuenta con una línea especial para niños.

Por otro lado, se encuentra Eucerin, que ofrece diferentes opciones que se adaptan al tipo y necesidades de cada piel, jóvenes, adultas, la de los niños, inclusive para las pieles más sensibles e intolerantes.



“Por ejemplo, si el paciente tiene una piel grasa, tiene un protector especialmente diseñado para cubrir esa necesidad dejando un acabado mate y una acción reguladora de la producción del sebo, además cuenta con una nueva e innovadora triple fórmula que además de proteger contra la radiación solar y la luz visible, controla y disminuye la producción de manchas”, comenta Valdivia.



“No hay excusas para no usar protector solar, no importa si uno se encuentra dentro o fuera de casa, su uso es indispensable para el cuidado y la prevención de enfermedades de la piel”, finaliza la experta.