COVID-19: Empresarios exigen a Fiscalía investigar a Soria y Leyes por incumplimiento de deberes





16/07/2020 - 15:36:18

Opinión.- El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, informó hoy que la entidad que dirige presentó ante la Fiscalía del departamento una carta de denuncia en la que solicita que "investigue de oficio" a la Gobernación y a la Alcaldía de Cercado, cuyas medidas han sido "insuficientes" para reducir la curva de contagios de coronavirus en la región. En el segundo punto del documento, la FEPC señala: "Hasta la presente fecha, ni la Gobernación y mucho menos el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba no han dado a conocer y no se sabe que hayan puesto en marcha un plan de contingencia aprobado dentro de sus (Planes Operativos Anuales) POA's 2020 para contener y mitigar los efectos del COVID-19, en la salud de la población y la economía del departamento". Asimismo, indican que esta situación pone en riesgo la estabilidad de 56.000 compañías registradas en Fundempresa, las cuales (según estudios y cálculos) registran pérdidas económicas, que exceden los 17 millones de bolivianos por día. "Estamos preocupados porque las autoridades no controlan las inmensas aglomeraciones que se presentan en bancos, farmacias, mercados, etc. Sabemos que el virus puede propagarse con mayor facilidad en espacios cerrados donde hay mucha gente y no hubo medidas para contener esto, ni desde la Gobernación, ni la Alcaldía. Además, no hay reactivos para realizar pruebas PCR, ni tubos de oxígeno para la población, ni implementos de bioseguridad en una coyuntura que tiene un sistema sanitario colapsado", dijo Bellott en una conferencia de prensa. En la carta presentada a la Fiscalía, la FEPC expresa que las instituciones departamentales y municipales de Cochabamba deben actuar con celeridad y oportunidad. "La ausencia de esto constituiría incumplimiento de deberes y en un atentado contra la salud pública conforme establecen los artículos 154 y 216 (inciso 9) del Código Penal", indica.